Финалист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоу

Голос країни 2021 / instagram.com/goloskrainy_official/

Финалисты шоу Голос Перезавантаження Тема Паучек, Сергей Лазановский, Юлия Тимочко и Сергей Нейчев раскрыли планы на финал, и рассказали, что будут петь.

В прямом эфире с организаторами шоу Голос країни 2021 участники пообещали дуэты с тренерами, суперхиты в своем исполнении и полное перерождение.

Тема Паучек признался, что они с Монатиком готовят необычное выступление - они взяли одну из самых популярных украинских песен, и переделали ее под исполнителя.

"У нас буде крутая песня в моем стиле. Так же, как я пришел с Гуцулкой на шоу, так будет и с тренером", - сказала Тема Паучек.Читайте такжеРоман на проекте: участник Голоса признался в любви сопернице

Сергей Лазановский признался, что готовит со своим тренером необычное выступление - они репетируют песню, которую будут выполнять дуетом.

Какую именно песню Сергей будет исполнять с Надей, он не признался, но пообещал, что зрители будут удивлены в прямом эфире 25 апреля.

"Это будет нечто новенькое, - пообещал он. - Четыре любимых исполнителя преобразятся во что-то невероятное, что вам обязательно понравится".

Голос країни / instagram.com/goloskrainy_official/

Юлия Тимочко объявила, что собирается открыть себя по-новому с песней в финале. Они с тренером готовят очень мощное выступление в последнем эфире шоу Голос.

С другой стороны, участники отметили, что победитель, скорее всего будет петь не победную песню, а одну из уже исполненных на шоу композиций.

В то время, как Сергей Лазановский пообещал снова спеть с тренером - такой будет его победная песня.

Напомним, что финал шоу Голос країни 2021 пройдет на 1+1 25 апреля в 21:00.

Смотреть финальный выпуск Голоса 2021 можно будет на сайте 1+1 video.