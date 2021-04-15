Холостяк з Америки здійснив камінг-аут після закінчення проєкту

Колтон Андервуд / instagram.com/bachelornewsabc/

29-річний головний герой 23-го сезону американського Холостяка, колишній футболіст Колтон Андервуд зізнався, що він гей на популярному американському шоу.

Холостяк 2019 на шоу Good Morning, America розповів, що "відчував себе іншим" з 6 років, коли він не міг усвідомити це, і назвав себе "більш емоційним", ніж інші хлопчики в його класі.

За словами Колтона тільки в середній школі він зрозумів, що "його більше приваблюють хлопчики і чоловіки", ніж дівчата.

"Я - гей. І я змирився з цим на початку цього року і перетравлював це. Наступним кроком було повідомити про це людям", - пояснює він.читайте такожХолостяк 2021 Михайло Заливако назвав якості ідеальної жінки

Коли ведуча Робін Робертс запитала про жінок з його сезону Холостяка, і про те, що вони можуть відчувати себе обманутими, Андервуд сказав, що він "зрозуміє, чому вони так думають".

Він сказав, що не хотів "втягувати" інших людей в його процес усвідомлення, і вибачився перед учасницями проекту. Він додав, що молився і дякував Богові, бо сподівався, що у нього з'явиться дружина і діти після холостяка.

Нагадаємо, Колтон Андервуд - 29-річний футболіст. Він грав у тайт-енд в штаті Іллінойс і був підписаний Сан-Дієго Чарджерс в якості вільного агента в 2014 році.

Він був пов'язаний з проектом Холостяк до 23 сезону - його розглядали ще на 14 сезон, але він взяв участь в 23.

Після проекту він деякий час зустрічався з учасницею, але вони розлучилися в 2020 році. Як стверджує спортсмен, саме у цьому році він усвідомив себе геєм.