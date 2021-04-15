Холостяк из Америки сделал каминг-аут после окончания проекта

Колтон Андервуд / instagram.com/bachelornewsabc/

29-летний главный герой 23-го сезона американского Холостяка, бывший футболист Колтон Андервуд признался, что он гей на популярном американском шоу.

Холостяк 2019 на шоу Good Morning, America рассказал, что "чувствовал себя другим" с 6 лет, когда он не мог осознать это, и назвал себя "более эмоциональным", чем другие мальчики в его классе.

По словам Колтона только в средней школе он понял, что "его больше привлекают мальчики и мужчины", чем девушки.

"Я - гей. И я смирился с этим в начале этого года и переваривал это. Следующим шагом было сообщить об этом людям", - объясняет он.Читайте такжеХолостяк 2021 Михаил Заливако назвал качества идеальной женщины

Когда ведущая Робин Робертс спросила о женщинах из его сезона Холостяка, и о том, что они могут чувствовать себя введенными в заблуждение, Андервуд сказал, что он "поймет, почему они так думают".

Он сказал, что не хотел "втягивать" других людей в его процесс осознания, и извинился перед участницами проекта. Он сказал, что молился и благодарил Бога, так как надеялся, что у него появится жена и дети.

Напомним, Колтон Андервуд - 29-летний футболист. Он играл в тайт-энд в штате Иллинойс и был подписан Сан-Диего Чарджерс в качестве свободного агента в 2014 году

Он был связан с проектом Холостяк еще до 23 сезона - его рассматривали еще на 14 сезон, но он принял участие в 23. После проекта он некоторое время встречался с участницей, но они расстались в 2020 году. Как утверждает спортсмен именно у этом году он осознал себя геем.