Кірстен Данст і Джессі Племонс стануть батьками вдруге

Кірстен Данст, Ель Фанінг і Рашида Джонс знялися в новому номері популярного глянцю. На сторінках видання Кірстен Данст показала вагітність.
Американська актриса Кірстен Данст і її коханий Джессі Племонс очікують на другу дитину.
Актриса Кірстен Данст з'явилася на обкладинці журналу W, щоб повідомити про наближення поповнення в родині.
Кірстен Данст приміряла білосніжну сукню від Rodarte, яка впевнено підкреслювало кругленький животик жінки.
Фотографом жінок на зйомці стала Софія Коппола, з якою у Крістен Данст дуже хороші і дружні стосунки.
Нагадаємо, що Кірстен Данст зустрічається з Джессі Племонсом з 2016 року. У 2018 році у них народився син Енніс Говард Племонс. Пара заручена. Офіційно Кірстен Данст жодного разу заміжня не була, і з часу заручення вони так і не справили весілля, навіть таємно.
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