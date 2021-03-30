Кірстен Данст і Джессі Племонс стануть батьками вдруге

Кірстен Данст / Getty Images

Американська актриса Кірстен Данст і її коханий Джессі Племонс очікують на другу дитину.

Актриса Кірстен Данст з'явилася на обкладинці журналу W, щоб повідомити про наближення поповнення в родині.

Кірстен Данст приміряла білосніжну сукню від Rodarte, яка впевнено підкреслювало кругленький животик жінки.

Фотографом жінок на зйомці стала Софія Коппола, з якою у Крістен Данст дуже хороші і дружні стосунки.

Кірстен Данст / Софія Коппола для W Magazine

Кірстен Данст / Софія Коппола для W Magazine

Нагадаємо, що Кірстен Данст зустрічається з Джессі Племонсом з 2016 року. У 2018 році у них народився син Енніс Говард Племонс. Пара заручена. Офіційно Кірстен Данст жодного разу заміжня не була, і з часу заручення вони так і не справили весілля, навіть таємно.

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