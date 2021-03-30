Кирстен Данст и Джесси Племонс станут родителями второй раз

Кирстен Данст / Getty Images

Американская актриса Кирстен Данст и ее возлюбленный Джесси Племонс ожидают появление ребенка.

Актриса Кирстен Данст появилась на обложке журнала W, чтобы сообщить о скором пополнении в семье

Кирстен Данст примерила белоснежное платье от Rodarte, которое уверенно подчеркивало округлившийся животик женщины.

Фотографом знаменитостей на съемке стала София Коппола, с которой у Данст очень хорошие и дружеские отношения.

Кирстен Данст / София Коппола для W Magazine

Кирстен Данст / София Коппола для W Magazine

Напомним, что Кирстен Данст встречается с Джесси Племонсом с 2016 года. В 2018 году у них родился сын Эннис Говард Племонс. Пара обручена. Официально Кирстен Данст ни разу замужем не была, и со времени обручения они так и не сыграли свадьбу, даже тайно.

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