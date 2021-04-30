Леся Нікітюк відповіла, чого не стала Холостячкою 2021

Леся Нікітюк / Instagram

Телеведуча Леся Нікітюк не пішла на шоу Холостячка після Ксенії Мішиної, всупереч усім проханням шанувальників.

Увечері 29 квітня організатори шоу повідомили, що героїнею другого сезону Холостячки стала Злата Огневич. Невідомо, чи претендувала на цю роль телезірка Леся Нікітюк, однак вона не втрималася, щоб не прокоментувати нову Холостячку.

"Та тому що я вирішили йти на Холостяка", - пожартувала 33-річна телеведуча.

Леся Нікітюк приховує своє особисте життя, і якщо порівнювати її з іншими публічними особистостями, то й тут можна згадати Форт Нокс.

Дівчина ще ніколи не виставляла на огляд, що у неї відбувається, в той час як на Холостячці будуть обговорювати кожен крок і слово всі глядачі.

Нагадаємо, що Холостячкою публіка хотіли зробити не тільки Лесю Нікітюк, а й Анну Різатдінову.

Спортсменка тоді не відповіла точно, заінтригувавши шанувальників питанням на питання.

Нагадаємо, Холостячка 2 виходитиме восени 2021 року традиційно по п'ятницях на СТБ.