Леся Никитюк ответила, чего не стала Холостячкой 2021

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк не пошла на шоу Холостячка после Ксении Мишиной, вопреки всем просьбам поклонников.

Вечером 29 апреля организаторы шоу сообщили, что героиней второго сезона Холостячки стала Злата Огневич. Неизвестно, претендовала ли на эту роль телезвезда Леся Никитюк, однако она не удержалась, чтобы не прокомментировать новую Холостячку.

"Да потому что я решили идти на Холостяка", - пошутила 33-летняя телеведущая.

Леся Никитюк скрывает свою личную жизнь, и если сравнивать ее с другими публичными личностями, тот тут можно вспомнить Форт Нокс.

Девушка еще никогда не выставляла на обозрение, что у нее происходит, в то время как на Холостячке будут обсуждать каждый шаг и слово все зрители.

Напомним, что Холостячкой публика хотела сделать не только Лесю Никитюк, но и Анну Ризатдинову.

Спортсменка тогда не ответила точно, заинтриговав поклонников вопросом на вопрос.

Напомним, Холостячка 2 будет выходить осенью 2021 года традиционно по пятницам на СТБ.