УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Леся Никитюк ответила, чего не стала Холостячкой 2021

30 апреля 2021, 19:15

После финала шоу Холостячка, Лесю Никитюк ее фанаты усиленно звали на шоу, от чего телеведущая отшучивалась. Теперь она отреагировала на объявление героини Холостячки 2021.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк не пошла на шоу Холостячка после Ксении Мишиной, вопреки всем просьбам поклонников.

Вечером 29 апреля организаторы шоу сообщили, что героиней второго сезона Холостячки стала Злата Огневич. Неизвестно, претендовала ли на эту роль телезвезда Леся Никитюк, однако она не удержалась, чтобы не прокомментировать новую Холостячку.

"Да потому что я решили идти на Холостяка", - пошутила 33-летняя телеведущая.

Леся Никитюк скрывает свою личную жизнь, и если сравнивать ее с другими публичными личностями, тот тут можно вспомнить Форт Нокс.

Девушка еще никогда не выставляла на обозрение, что у нее происходит, в то время как на Холостячке будут обсуждать каждый шаг и слово все зрители.

Напомним, что Холостячкой публика хотела сделать не только Лесю Никитюк, но и Анну Ризатдинову.

Спортсменка тогда не ответила точно, заинтриговав поклонников вопросом на вопрос.

Напомним, Холостячка 2 будет выходить осенью 2021 года традиционно по пятницам на СТБ.

Леся Никитюк Холостячка 2021 онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Леся Никитюк ответила, чего не стала Холостячкой 2021». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач перечислил первые симптомы болезни почекВрач перечислил первые симптомы болезни почек Календарь магнитных бурь на май 2021: даты и рекомендацииКалендарь магнитных бурь на май 2021: даты и рекомендации Дима Комаров показал съемки проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Дима Комаров показал съемки проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Елена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессииЕлена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессии На Полтавщине семиклассницы устроили обнаженную фотосессию на кладбищеНа Полтавщине семиклассницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище

Последние новости

19:58
У Байдена сделали новое заявление по войскам РФ у границ Украины
19:53
Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Видео
19:44
Очищение уксусом: что категорически нельзя чистить этим средством Видео
19:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное дело Видео
19:30
Арестович пояснил, готова ли российская сторона говорить с Зеленским о Донбассе Видео
Реклама
19:26
В России в ДТП погибли девочки-спортсменки: главные подробности Видео
19:21
Русский язык, очки и коронавирус Зеленского: главные скандалы Юлии Мендель Видео
19:15
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
19:15
Леся Никитюк ответила, чего не стала Холостячкой 2021
19:04
Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото
18:47
Как сдать ВНО-2021 на отлично: подборка полезных YouTube-каналов
18:45
Россия ввела санкции против председателя Европарламента Видео
18:23
Один укол спасет жизнь: Никита Крыжный нуждается в помощи
18:05
Легенда возвращается к нам – состоялся релиз ремастера Total War: Rome Видео
18:03
СМИ назвали причину ухода Мендель от президента Зеленского Видео
17:54
Кристен Стюарт возвращается на большой экран в паре со звездой Голливуда
17:43
Отличный венский кулич и кулич заварной пасхальный – идеальные рецепты Видео
17:25
Жена Дзидзьо раскрыла подробности развода с мужем
17:16
Австрия выступила с инициативой по встрече Байдена и Путина Видео
17:15
В Украине подорожали игры для PlayStation 4
Реклама
17:13
Суд отпустил подозреваемого в убийстве Павла Шеремета под домашний арест Видео
17:04
Самый вкусный кулич краффин – рецепт Фото Видео
17:03
Киев накроют гроза и град: что говорят синоптики Видео
16:56
Страстная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до Пасхи Видео
16:41
У Майкла Дугласа случилась трагедия в семье
16:39
Что может сказать о вашем здоровье ушная сера: цвет и консистенция Видео
16:37
Схождение Благодатного огня 2021: онлайн-трансляция и как происходит Видео
16:28
В Житомире депутат от ОПЗЖ по ошибке поздравил нацистов с 9 мая Видео
16:07
"Чертовски крутая": что журналисты говорят о PS5-эксклюзиве Returnal Видео
15:58
Ослабление карантина в Киеве с 1 мая: что запрещено в столице Видео
15:51
Экс-нардеп назвал имя нового спикера Зеленского: что о ней известно
15:48
В Госдепе рассказали, как США поддержат Украину при российской агрессии Видео
15:47
У Зеленского рассказали о судьбе Мендель после ухода с поста пресс-секретаря Видео
15:30
Разработчики игр выступили против высокой комиссии онлайн-магазинов
15:16
Врач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморрой Видео
15:03
Точный лунный календарь стрижек на май 2021: правильные дни Видео
15:01
Анна Тринчер показала свидание мечты с Позитивом в клипе Kiss
15:00
В больницах Мариуполя появились новые кислородные станции
14:56
В больницах Буковины откроют 5 современных приемных отделений
14:54
Дом стоимостью до $500 тыс.: журналисты нашли особняк Юзика под Киевом Видео
Реклама
14:49
В Steam появилась демоверсия ожидаемого хоррора Resident Evil Village Видео
14:46
Спикер Зеленского написала заявление об увольнении – СМИ Видео
14:36
Три лучших рецепта пасхи: ключевые правила приготовления Видео
14:24
Всплыли новые имена в деле о похищении скандального судьи-беглеца Чауса Видео
14:14
Тина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношениях
13:53
У Путина "наехали" на Байдена и сделали заявление о встрече лидеров США и РФ Видео
13:48
Вальпургиева ночь 2021: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты Видео
13:33
Премьера сериала Славяне на 1+1: актеры эксклюзивно рассказали о своих персонажах Видео
13:24
В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского Видео
13:19
Прощай, Google: 8 поисковиков, которые лучше Гугла
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять