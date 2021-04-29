Злата Огневич стала героиней шоу Холостячка 2021

Холостячка 2021 / СТБ

Вечером 29 апреля до нового выпуска шоу Холостяк 11 прошло ток-шоу "Как выйти замуж", на котором обсуждают острые вопросы из выпусков, дают голос участницам, а также общаются с психологами, которые разъясняют трудные моменты.

Новый выпуск шоу - необычный, так как создатели шоу Холостячка решили раскрыть все карты, и показать, кто станет новой главной героиней второго сезона шоу Холостячка.

"После грандиозного финала первого сезона многие успешные женщины изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни", – комментирует директор студии StarLightProduction Анна Калина.

"За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми самыми завидными невестами Украины! И рады объявить нашу новую Холостячку", - добавила она.

Холостячка 2021 - Злата Огневич

Певица рассказала о том, что первые ее отношения закончились из-за ревности ее молодого человека, который не смог выдерживать ее репетиции и поездки.

Второй ее молодой человек казался идеальным, и они уже начали встречаться, но он начал ее хейтить, указывать на "складочки", и даже прекращал отношения.

Злата Огневич не в отношениях уже год.

"В следующих отношениях я не хочу растворяться, а хочу развиваться с мужчиной. Хочу, чтобы были такие простые вещи, как любовь к детям и любовь к семье. Я иду на Холостячку, чтобы найти мужчину своей мечты", - сказала она.

Напомним, Холостячка – это украинская адаптация формата The Bachelorette. Это проект, в котором свою любовь выбирает женщина, и стал главным телевизионным событием в Украине. Первая украинская Холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии Квартал 95 Александра Эллерта. Пара продолжает строить отношения и после проекта.