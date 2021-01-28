Анна Ризатдинова может стать Холостячкой 2021

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова ответила на слухи в сети о том, что она станет Холостячкой 2021.
Финалистка Танців з зірками 2019, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова в своем Instagram рассказала о предпочтениях в мужчинах и заинтриговала готовностью сниматься в шоу Холостячка на СТБ.
Анна Ризатдинова поразмышляла о том, можно ли найти любовь на проекте Холостячка. Она не уверена, что она сможет найти себе подходящего мужчину, как это получается у некоторых героев Холостяка и вышло у Ксении Мишиной, но готова попытаться.
"Увидела, что некоторые СМИ распространяют информацию о том, что я - новая Холостячка страны) И задумалась... Как показали рейтинги и общественный интерес - проект Холостячка попал в самое сердце зрительниц. Но тут вопрос: реально ли найти свою любовь в окружении камер?", - пишет олимпийская чемпионка.
Анна Ризатдинова - идеал мужчины
"Идеальный мужчина для меня - это, во-первых, человек слова. Я не люблю, когда только говорят, а потом ничего не делают или не выполняют свои обещания. За мужчиной хочу чувствовать себя, как за каменной стеной, понимать, что есть защитник, который заступится в любой ситуации.Во-вторых, у него должны быть приоритеты", - призналась девушка.
Ризатдинова сразу сказала, что в курсе, что таких мужчин мало, и у большинства на первом месте работа, но она наивно верит, что найдет человека, для которого будет в приоритете.
Она спросила у поклонников - идти ей на проект Холостячка, или нет?
- "А як же Сергій Мельник?",
- "Смотря какие цели преследовать: больше популярности - Да, найти любовь - нет)))",
- "Ні. Всі йдуть на подібні проекти заради грошей і популярності. У вас це і так є.",
- "Порча репутации. И только для потехи не обремененных интелектом... Нормальные люди заняты своей жизни. не хочу обидеть, но интерес как тренеру будет падать.... извините",
- "Только если это поможет вам найти своего человека",
- "Вопрос года - а куда делся Мельник ?)", - пишут в комментариях.
Напомним, первой Холостячкой стала Ксения Мишина, которая обошла Анну Ризатдинову на проекте Танці з зірками. Из-за того, что девушек сравнивают, пошли слухи в сети о том, что следующей Холостячкой будет Анна Ризатдинова. У обеих маленькие дети, обе разошлись с их отцами и сами занимаются воспитанием, строя карьеру.
Пока что СТБ официально никак не комментировал выбор участнци для шоу Холостячка 2 сезон.