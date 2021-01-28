Анна Ризатдинова может стать Холостячкой 2021

Анна Ризатдинова / Instagram

Финалистка Танців з зірками 2019, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова в своем Instagram рассказала о предпочтениях в мужчинах и заинтриговала готовностью сниматься в шоу Холостячка на СТБ.

Анна Ризатдинова поразмышляла о том, можно ли найти любовь на проекте Холостячка. Она не уверена, что она сможет найти себе подходящего мужчину, как это получается у некоторых героев Холостяка и вышло у Ксении Мишиной, но готова попытаться.

"Увидела, что некоторые СМИ распространяют информацию о том, что я - новая Холостячка страны) И задумалась... Как показали рейтинги и общественный интерес - проект Холостячка попал в самое сердце зрительниц. Но тут вопрос: реально ли найти свою любовь в окружении камер?", - пишет олимпийская чемпионка.

Анна Ризатдинова - идеал мужчины

"Идеальный мужчина для меня - это, во-первых, человек слова. Я не люблю, когда только говорят, а потом ничего не делают или не выполняют свои обещания. За мужчиной хочу чувствовать себя, как за каменной стеной, понимать, что есть защитник, который заступится в любой ситуации.Во-вторых, у него должны быть приоритеты", - призналась девушка.

Ризатдинова сразу сказала, что в курсе, что таких мужчин мало, и у большинства на первом месте работа, но она наивно верит, что найдет человека, для которого будет в приоритете.

Она спросила у поклонников - идти ей на проект Холостячка, или нет?

"А як же Сергій Мельник?",

"Смотря какие цели преследовать: больше популярности - Да, найти любовь - нет)))",

"Ні. Всі йдуть на подібні проекти заради грошей і популярності. У вас це і так є.",

"Порча репутации. И только для потехи не обремененных интелектом... Нормальные люди заняты своей жизни. не хочу обидеть, но интерес как тренеру будет падать.... извините",

"Только если это поможет вам найти своего человека",

"Вопрос года - а куда делся Мельник ?)", - пишут в комментариях.

Напомним, первой Холостячкой стала Ксения Мишина, которая обошла Анну Ризатдинову на проекте Танці з зірками. Из-за того, что девушек сравнивают, пошли слухи в сети о том, что следующей Холостячкой будет Анна Ризатдинова. У обеих маленькие дети, обе разошлись с их отцами и сами занимаются воспитанием, строя карьеру.

Пока что СТБ официально никак не комментировал выбор участнци для шоу Холостячка 2 сезон.