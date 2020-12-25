Холостячка 2020 - Мишина и Эллерт вместе, или нет - постшоу

Ксения Мишина / Instagram

Холостячка 2020 закончилась в Украине 18 декабря - Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта на самом романтическом проекте страны.

После проекта появились слухи о том, что Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались. Во-первых, в сети засняли, как к Ксении приезжал другой мужчина - Евгений Ковтуненко, который дарил ей цветы.

В интервью Ксения Мишина подтвердила, что Евгений действительно к ней приезжал. А на пост-шоу проекта Холостячка на вопрос об отношениях с Мишиной, Евгений подтвердил, что они с Мишиной виделись не раз.

Кроме того, Андрей Шатырко приезжал на шоу Холостячка к Мишиной даже после проекта.

Фанаты в сети сомневались, что после выбора Ксения Мишина и Александр Эллерт были вместе долго. Эти подозрения были усилены волной хейта после финала шоу Холостячка 2020.

Какие отношения у Ксении Мишиной и Александра Эллерта на самом деле - стало известно только в конце пост-шоу Холостячки "Как выйти замуж".

Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе / СТБ

Ксения Мишина и Александр Эллерт признались, что после съемок сразу же поехали на пару дней побыть наедине. После этого Александр некоторое время приезжал к ней домой. А потом Ксения Мишина и Александр Эллерт стали жить вместе - Ксения пригласила Александра жить к себе домой.

На протяжении шоу они старались скрываться, ездили отдельно, ходили отдельно, в разные магазины, и даже ездили в разных лифтах. Однако фанаты почти сразу после финала вычислили, что именно Эллерт победил на шоу, и что пара все еще вместе.