УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Холостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020

18 декабря 2020, 18:55

Финал шоу Холостячка 2020 состоялся 18 декабря. Ксения Мишина после знакомства мужчин со своим папой должна сделать окончательный выбор.

Холостячка 2020 9 выпуск 18-12-2020 видео
Холостячка 2020 9 выпуск 18-12-2020 видео / СТБ

Последний 9 выпуск шоу Холостячка 2020 проходит 18 декабря в 19-00. Это неделя, на которой Ксения Мишина проведет чотири свидания - она должна познакомить со своим отцом двоих финалистов, а потом провести еще по одному индивидуальному свиданию

Кого выбрала Ксения Мишина в финале шоу Холостячка 2020 - смотрите и читайте финальный выпуск проекта.

Ксения Мишина целую неделю готовилась сделать свой выбор на проекте - между двумя совсем разными мужчинами: Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.

Свидание Леши с отцом Ксении Мишиной

Познакомиться с отцом избранницы – важное и ответственное событие.

"На этой неделе я хочу познакомить мужчин со своим папой. Мне его мнение очень важно и ценно. С высока своих лет и опыта он больше разбирается в людях", – скажет Ксюша.

Даже папа Мишиной признался, что для него это волнительный день.

Холостячка 2020
Холостячка 2020 - свидание Леши с папой Мишиной / СТБ

Лешу Мишина повела в парк, где он на пару с ее папой управлял моделью самолета. Как оказалось - папа Александр - неодноразовый чемпион по запуску этих самолетиков.

Потом они пошли в ресторан, где Александр расспросил Лешу о бизнесе и отношениях с Платоном. Единственное, что его смутило - отсутствие дома у Леши.

Свидание Александра с отцом Ксении Мишиной

Саша не отказался выпить с папой Мишиной и провел разговор "на короткую ногу". Атмосфера способствовала - Александр позвал его на рыбалку. Однако, знакомство Эллерт начал с фразы "Мы с Вами любим одну и ту же женщин", чем удивил Ксению - даже ей он так еще не говорил.

Холостячка 2020 - свидание Саши с папой Мишиной
Холостячка 2020 - свидание Саши с папой Мишиной / СТБ

Ксения была возмущена тем, что Александр стал пить с ее папой.

Индивидуальное свидания с Алексеем

Вместе с Алексеем Тригубенко Ксения поймет, что такое настоящий экстрим – пара отправится дрифтовать на автомобилях.

Он дрифтил до тех пор, пока у них не стерлась задняя резина. Потом сказала Мишиной, что если он с ней спокоен, то это не значит, что он зануда, и что он всегда такой.

Холостячка 2020
Холостячка 2020 / СТБ

Также Леша решил устроить холостячке свидание под куполом цирка, где они учились воздушной гимнастике

Индивидуальное свидания с Александром

С Александром Эллертом холостячка поборет его главный страх – боязнь высоты. А после полета на парапланах, Ксюшу и Сашу ждет серьезный разговор. Григорий Решетник покажет паре интервью, которые давали Ксения и Эллерт на бэкстейджах и многие моменты станут для них сюрпризом.

Холостячка 2020 9 выпуск финал - смотреть 18-12-2020:

Все выпуски шоу Холостячка 2020 выходят на СТБ по пятницам в 19-00, и смотреть онлайн Холостячку можно будет на сайте телепортал с опозданием после премьеры

СТБ новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Холостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной Звезда Квартала без лифчика произвела фурор дерзким фотоЗвезда Квартала без лифчика произвела фурор дерзким фото Знаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусикахЗнаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусиках Бывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фотоБывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фото "А можно вид сзади?": Анна Седокова показала развратное фото"А можно вид сзади?": Анна Седокова показала развратное фото
Следующий материал

Последние новости

20:07
​Украина обновила список "красных" стран​: куда ездить опасно
19:59
Байден впервые заговорил о расследовании в отношении сына
19:45
В ПЦУ пояснили, почему открестились от "елки в шляпе" Видео
19:43
Красивые, легкие и вкусные салаты на Новый год 2021 без майонеза – рецепты Фото
19:16
Стало известно, какие области Украины попали в список самых опасных мест в мире Видео
Реклама
19:15
EGS продолжает праздничную раздачу игр – героем второго дня стал ремейк классики PlayStation
19:15
В Украине зафиксировали рекордное увеличение смертности
19:09
В Германии допросили Навального Видео
19:06
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
19:05
В Киеве пьяный с гитарой напал на врачей в больнице скорой помощи
18:59
Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Видео
18:55
Холостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020 Видео
18:43
Восточный гороскоп 2021: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты Видео
18:31
В ГБР назвали главную причину смертельной катастрофы АН-26 Видео
18:30
Замена паспортов-"книжечек" - что решили в Раде
18:21
В Одессе депутат от Батькивщины угрожал коллегам расправой: видео Видео
18:20
Путину запретили посещать Олимпиаду: в Кремле раскритиковали решение CAS Видео
18:04
В столице повредили Стеклянный мост - кого подозревают Видео
17:51
​Комаровский объяснил, почему тесты на коронавирус часто врут Видео
17:50
Звезда Дизель шоу призналась, как случайно чуть не угробила своего парня
Реклама
17:32
Активисту Стерненко вновь избрали меру пресечения
17:30
В Google Фото добавили новую функцию "кинематографические" снимки: как это работает
17:28
Болгария выслала российского дипломата из-за шпионажа
17:28
Заместителю главы Офиса Зеленского сообщили о подозрении
16:58
СМИ сообщили, сколько людей в мире получило прививки от COVID-19 Видео
16:53
​Погода на День святого Николая: к чему готовиться украинцам Видео
16:48
"Крошка", "давай на квартире": нардепа поймали на интимной переписке в Раде
16:41
Сбой в производстве Moderna повлек уничтожение 400 тысяч доз вакцины Видео
16:37
"Пусть не удивляются": у Лукашенко намерены "ударить" по ЕС в ответ на санкции Видео
16:34
"Жил в грехе": журналист рассказал, пошатнет ли рейтинг Путина внебрачная дочь
16:23
Появился ролик с описанием монстров из сериала Ведьмак Видео
16:15
Опубликованы новые кадры Diablo Immortal: полноценной Diablo, но на смартфоне Видео
15:48
Отпевание и церемония прощания: стала известна дата и время похорон Кернеса Видео
15:42
"Гендальф" вакцинировался американским средством от коронавируса
15:40
Белый рис или коричневый: назван более питательный продукт Видео
15:23
Иностранцы через проституток "вывозят энергию из Украины": "слуга народа" озадачил странной теорией Видео
15:21
"Все уже поняли": Ксения Мишина проговорилась по поводу победителя Холостячки
15:19
Тотальная ядерная угроза из Крыма: в Минобороны раскрыли планы России Видео
15:16
Почему Google решил, что гении пещеры Шове достойны дудла Видео
14:59
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
Реклама
14:51
Компания Samsung раскрыла судьбу смартфонов линейки Galaxy Note
14:47
Скандальный Моргенштерн едет в Украину с концертами
14:45
Убийственный COVID-19: коронавирус в три раза смертельнее гриппа - ученые Видео
14:33
У Путина прояснили вопрос слежки спецслужб за Навальным Видео
14:20
Путин оценил, как реализуется мирное соглашение по Карабаху Видео
14:12
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
13:55
Знакомимся с игровым процессом зомби-шутера Back 4 Blood от авторов культовой Left 4 Dead Видео
13:55
Крушение Ан-26 с курсантами: вручено подозрение командующему Воздушными силами ВСУ Видео
13:47
Семейка Крудс 2 - украинские актеры озвучки поделились впечатлениями от ленты
13:43
Песков обвинил Украину в жесточайшей блокаде Донбасса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять