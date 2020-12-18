Холостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020

Холостячка 2020 9 выпуск 18-12-2020 видео / СТБ

Последний 9 выпуск шоу Холостячка 2020 проходит 18 декабря в 19-00. Это неделя, на которой Ксения Мишина проведет чотири свидания - она должна познакомить со своим отцом двоих финалистов, а потом провести еще по одному индивидуальному свиданию

Кого выбрала Ксения Мишина в финале шоу Холостячка 2020 - смотрите и читайте финальный выпуск проекта.

Ксения Мишина целую неделю готовилась сделать свой выбор на проекте - между двумя совсем разными мужчинами: Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.

Свидание Леши с отцом Ксении Мишиной

Познакомиться с отцом избранницы – важное и ответственное событие.

"На этой неделе я хочу познакомить мужчин со своим папой. Мне его мнение очень важно и ценно. С высока своих лет и опыта он больше разбирается в людях", – скажет Ксюша.

Даже папа Мишиной признался, что для него это волнительный день.

Холостячка 2020 - свидание Леши с папой Мишиной / СТБ

Лешу Мишина повела в парк, где он на пару с ее папой управлял моделью самолета. Как оказалось - папа Александр - неодноразовый чемпион по запуску этих самолетиков.

Потом они пошли в ресторан, где Александр расспросил Лешу о бизнесе и отношениях с Платоном. Единственное, что его смутило - отсутствие дома у Леши.

Свидание Александра с отцом Ксении Мишиной

Саша не отказался выпить с папой Мишиной и провел разговор "на короткую ногу". Атмосфера способствовала - Александр позвал его на рыбалку. Однако, знакомство Эллерт начал с фразы "Мы с Вами любим одну и ту же женщин", чем удивил Ксению - даже ей он так еще не говорил.

Холостячка 2020 - свидание Саши с папой Мишиной / СТБ

Ксения была возмущена тем, что Александр стал пить с ее папой.

Индивидуальное свидания с Алексеем

Вместе с Алексеем Тригубенко Ксения поймет, что такое настоящий экстрим – пара отправится дрифтовать на автомобилях.

Он дрифтил до тех пор, пока у них не стерлась задняя резина. Потом сказала Мишиной, что если он с ней спокоен, то это не значит, что он зануда, и что он всегда такой.

Холостячка 2020 / СТБ

Также Леша решил устроить холостячке свидание под куполом цирка, где они учились воздушной гимнастике

Индивидуальное свидания с Александром

С Александром Эллертом холостячка поборет его главный страх – боязнь высоты. А после полета на парапланах, Ксюшу и Сашу ждет серьезный разговор. Григорий Решетник покажет паре интервью, которые давали Ксения и Эллерт на бэкстейджах и многие моменты станут для них сюрпризом.

Холостячка 2020 9 выпуск финал - смотреть 18-12-2020:

Все выпуски шоу Холостячка 2020 выходят на СТБ по пятницам в 19-00, и смотреть онлайн Холостячку можно будет на сайте телепортал с опозданием после премьеры