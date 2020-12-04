УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Победитель Холостячки засветился на фото - объяснение Мишиной попало в тренды Youtube

4 декабря 2020, 14:28

В сети появилось фото, на котором якобы засняли, как Ксения Мишина встретилась с победителем шоу Холостячка уже после шоу.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / УНИАН

В одной из фанатских групп Ксении Мишиной и шоу Холостячка 2020 распространили фото с мужчиной, который встретился с Ксенией Мишиной после шоу, и в котором признали победителя проекта.

Ксения Мишина ответила на провокационный вопрос о том, был ли это Андрей Ковтуненко, и победил ли он на шоу в интервью Рамине Эсхакзай на проекте Ходят слухи в Ютубе.

Ведущая спросила , подтверждает ли Ксения Мишина, что это Андрей Ковтуненко.

"Женя приезжал ко мне, подарил мне букет цветов, хотел поддержать. Это не был специальный слив от канала. Я не знаю, кто нас сфотографировал. Я вообще не поняла этого снимка. Его распространила в сети какая-то фан-группа", - сказала Мишина, и отметила, что их много, и она вообще не в курсе, что там у них происходит.Читайте такжеХолостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел

Ксения Мишина и Евгений Ковтуненко
Ксения Мишина и Евгений Ковтуненко / кадр из сториз

Также она однозначно сказала, что это не постановка СТБ, не съемки фотографа СТБ, и что она не знает, кто делал фото.

Так что, кто победил на шоу Холостячка 2020 - остается тайной.

Видео интервью с актрисой уже попало в тренды ютуб.

Ходят слухи Ксения Мишина - полное видео интервью:

Напомним, новые выпуски шоу Холостячка выходят на СТБ по пятницам в 19-00.

новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Победитель Холостячки засветился на фото - объяснение Мишиной попало в тренды Youtube». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи Леся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?"Леся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?" Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноябряСупер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноября Вера Кекелия выпустила новый клип с ребенком и мужемВера Кекелия выпустила новый клип с ребенком и мужем "Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото"Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото
Следующий материал

Последние новости

14:35
Полезные тарталетки на десерт – простой рецепт
14:35
Источник сообщил, когда стоимость PlayStation 5 начнет снижаться
14:28
Победитель Холостячки засветился на фото - объяснение Мишиной попало в тренды Youtube Видео
14:21
У Путина оценили идею об официальном признании "Л/ДНР"
14:16
Рада вернула уголовное наказание за ложь в электронных декларациях Видео
Реклама
14:09
Земле грозит катастрофа: астролог назвал даты Видео
13:54
Следующим гостевым персонажем Fortnite после Мандалорца стал Кратос из God of War Видео
13:52
Отдых за границей во время локдауна: Кулеба рассказал, будут ли закрывать границу Видео
13:50
Леся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?"
13:34
Обезболивающие: 5 основных видов и способы безопасного употребления Видео
13:29
Гороскоп на 5 декабря для всех: крупная прибыль и прорывная случайность Видео
13:16
Валерий Меладзе пошел на Песню года после призыва к бойкоту "голубых огоньков"
13:12
Перестрелка на границе Украины и РФ: в ГПСУ ответили на заявление ФСБ Видео
13:04
До -14: Украину "огреют" морозы – синоптик назвал самую холодную область Видео
13:03
Украинским пользователям Instagram теперь доступна музыка в "Историях"
12:58
Кокосовое масло - вредно: врач назвал масла, на которых нужно готовить Видео
12:44
Медик рассказал, какие пациенты с COVID-19 - самые тяжелые
12:42
Американские боги 3 сезон - дата выхода, трейлер и новые актеры Видео
12:25
ФОПам выплатят по 8 тысяч: Рада приняла закон о помощи во время карантина Видео
12:10
Sony и Naughty Dog к новогодним праздникам выпустили новый трейлер The Last of Us: Part II Видео
Реклама
11:49
Какие продукты подавляют COVID-19 - ответ ученых
11:46
Алина Гросу представила саундтрек к фильму, где сыграла главную роль Видео
11:43
На границе Украины и РФ произошла перестрелка: в ФСБ рассказали о жертве Видео
11:28
Локдаун и остановка транспорта: Шмыгаль рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
11:21
В Минздраве рассказали, когда в Украину доставят вакцины от COVID-19
11:15
Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить Видео
11:12
Коронавирус в Украине рванул вперед: более 15 тысяч больных за сутки Видео
11:07
В Warner Bros решили показать 17 премьер 2021 онлайн и спровоцировали бойкот
10:49
ФОПы вышли на новый протест и перекрыли центр Киева, начались столкновения с полицией Видео
10:45
Байден объяснил, как именно сломал ногу во время игры с собакой Видео
10:29
Когда Минздрав предложит ввести локдаун в Украине: названы сроки Видео
10:22
Как стать жаворонком: практические советы от эксперта Видео
10:15
Арест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены власти Видео
10:09
Назван ужасный тиран и большой деспот среди знаков Зодиака
10:03
"Какого черта на блокпостах московиты": Ницой обрушилась с критикой на бойцов ВСУ
09:52
Семь выводов из войны Азербайджана с Арменией мнение
09:41
Массовая вакцинация от COVID-19: врач предупредил о главной опасности Видео
09:32
Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка Видео
09:30
"Сотрясает воздух": в России разозлились на Санду из-за русских миротворцев Видео
09:19
Расторопша: 7 доказанных преимуществ для здоровья Видео
Реклама
09:13
Минздрав назвал самые "зараженные" коронавирусом области Украины Видео
08:57
Байден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФ Видео
08:43
В Минздраве дали четкий ответ по поводу введения локдауна в Украине Видео
08:36
Сатурация кислорода: факты о важном показателе Видео
08:09
В США Конгресс финально утвердил новые санкции против Северного потока-2
07:43
Как мутации COVID-19 влияют на его заразность: новое исследование Видео
07:39
Ученые узнали, как долго защищает вакцина от коронавируса Moderna Видео
07:20
Почему украинцы предпочитают российский попс вместо "шароварщины" мнение
07:16
"Вкусняшка": Лиза Василенко из сериала Школа оголила аппетитные формы
07:00
Минздрав "проехался" по российской вакцине от коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять