Победитель Холостячки засветился на фото - объяснение Мишиной попало в тренды Youtube

Ксения Мишина / УНИАН

В одной из фанатских групп Ксении Мишиной и шоу Холостячка 2020 распространили фото с мужчиной, который встретился с Ксенией Мишиной после шоу, и в котором признали победителя проекта.

Ксения Мишина ответила на провокационный вопрос о том, был ли это Андрей Ковтуненко, и победил ли он на шоу в интервью Рамине Эсхакзай на проекте Ходят слухи в Ютубе.

Ведущая спросила , подтверждает ли Ксения Мишина, что это Андрей Ковтуненко.

"Женя приезжал ко мне, подарил мне букет цветов, хотел поддержать. Это не был специальный слив от канала. Я не знаю, кто нас сфотографировал. Я вообще не поняла этого снимка. Его распространила в сети какая-то фан-группа", - сказала Мишина, и отметила, что их много, и она вообще не в курсе, что там у них происходит.Читайте такжеХолостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел

Ксения Мишина и Евгений Ковтуненко / кадр из сториз

Также она однозначно сказала, что это не постановка СТБ, не съемки фотографа СТБ, и что она не знает, кто делал фото.

Так что, кто победил на шоу Холостячка 2020 - остается тайной.

Видео интервью с актрисой уже попало в тренды ютуб.

Ходят слухи Ксения Мишина - полное видео интервью:

Напомним, новые выпуски шоу Холостячка выходят на СТБ по пятницам в 19-00.