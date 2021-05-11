Євген Кошовий озвучив головного героя у фільму Кролик Петрик 2

Кролик Пітер 2021 / кадр з трейлера

Після величезного успіху першої частини анімаційної пригоди Кролик Петрик, творці фільму представляють продовження яскравої історії - Кролик Петрик: Втеча в місто, яка вийде на великі екрани в червні 2021.

В українському дубляжі голосами яскравих героїв заговорили улюблені зірки: безстрашному Петрику свій голос вже вдруге подарував актор студії Квартал 95 Євген Кошовий. Він зізнається, що встиг неабияк скучити за цим чарівним бешкетуном: "Пітер дуже позитивний і запальний персонаж! Він такий як я - відкритий для пригод, ніколи не сидить на місці і завжди готовий кинути виклик всьому світу! Круто вже вдруге повернутися в дубляж цієї неймовірної історії. На цей раз працювати було набагато простіше, оскільки ти вже добре знайомий з персонажем, його характером і манерами. Чітко розумієш завдання від студії дубляжу і як занурюєшся в процес гри, де немає ніяких бар'єрів між тобою і анімацією".читайте такожЗ'явилися офіційний трейлер і сюжет фільму Веном 2

Він розповів, що його діти із захопленням сприйняли першу частину мультика, і вже готові до виходу нової.

"На прем'єру минулої частини ходили всією сім'єю і з нетерпінням чекали продовження. Нарешті дочекалися!",- додав він.

Євген Кошовий / прес-служба B&H film distribution

Актриса театру і кіно Ірма Вітовська знову дублювала неперевершену місіс Гороїжицьку: "Пані Гороїжицька - ну дуже імпозантна їжачиха. Вона завжди має власну думку про все, що відбувається навколо нього, тому не втратить можливості дати пораду сусідам. І хоча цього разу в неї не така велика роль, але не менш яскрава! Знаєте, дублювати анімаційні фільми - справжня насолода. Так цікаво спостерігати як твій настрій і енергетика починають грати новими фарбами в образі анімаційного героя. Звичайно, не обходиться без труднощів і викликів, але досвід отримуєш безцінний!"

Ірма Вітовська / прес-служба B&H film distribution

Кролик Пітер 2-актори і ролі

Донал Глісон - Томас Макгрегор;

Роуз Бірн - Беатріс Поттер;

Девід Ойєлово - Найджел Безіл Джонс;

Ролі озвучування:

Джеймс Корден - кролик Петрик Реббіт - Євген Кошовий;

Марго Роббі - Флопсі Реббіт;

Елізабет Дебики - Мопсі Реббіт;

Колін Муді - Бенджамін Банні;

Еймі Хорн - кролик-Бавовнохвіст;

Ленні Джеймс - Варнава;

Ця - місіс Гороїжицька їжачиха - Ірма Вітовська

Сем Нілл - Томмі Брок;

Руперт Дега - Семюел Бакенбардс;

Юен Леслі - порося;

Крістіан Газаль - Фелікс;

Деймон Херріман - Кошеня Том.

Кролик Петрик 2 дивитися трейлер українською мовою:

Нагадаємо, фільм Кролик Петрик 2 виходить в Україні 3 червня 2021 року.

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