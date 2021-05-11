Євген Кошовий озвучив головного героя у фільму Кролик Петрик 2

Зірки українського шоубізнесу розповіли, як їм було озвучувати новий дитячий фільм.
Після величезного успіху першої частини анімаційної пригоди Кролик Петрик, творці фільму представляють продовження яскравої історії - Кролик Петрик: Втеча в місто, яка вийде на великі екрани в червні 2021.
В українському дубляжі голосами яскравих героїв заговорили улюблені зірки: безстрашному Петрику свій голос вже вдруге подарував актор студії Квартал 95 Євген Кошовий. Він зізнається, що встиг неабияк скучити за цим чарівним бешкетуном: "Пітер дуже позитивний і запальний персонаж! Він такий як я - відкритий для пригод, ніколи не сидить на місці і завжди готовий кинути виклик всьому світу! Круто вже вдруге повернутися в дубляж цієї неймовірної історії. На цей раз працювати було набагато простіше, оскільки ти вже добре знайомий з персонажем, його характером і манерами. Чітко розумієш завдання від студії дубляжу і як занурюєшся в процес гри, де немає ніяких бар'єрів між тобою і анімацією".читайте такожЗ'явилися офіційний трейлер і сюжет фільму Веном 2
Він розповів, що його діти із захопленням сприйняли першу частину мультика, і вже готові до виходу нової.
"На прем'єру минулої частини ходили всією сім'єю і з нетерпінням чекали продовження. Нарешті дочекалися!",- додав він.
Актриса театру і кіно Ірма Вітовська знову дублювала неперевершену місіс Гороїжицьку: "Пані Гороїжицька - ну дуже імпозантна їжачиха. Вона завжди має власну думку про все, що відбувається навколо нього, тому не втратить можливості дати пораду сусідам. І хоча цього разу в неї не така велика роль, але не менш яскрава! Знаєте, дублювати анімаційні фільми - справжня насолода. Так цікаво спостерігати як твій настрій і енергетика починають грати новими фарбами в образі анімаційного героя. Звичайно, не обходиться без труднощів і викликів, але досвід отримуєш безцінний!"
Кролик Пітер 2-актори і ролі
- Донал Глісон - Томас Макгрегор;
- Роуз Бірн - Беатріс Поттер;
- Девід Ойєлово - Найджел Безіл Джонс;
Ролі озвучування:
- Джеймс Корден - кролик Петрик Реббіт - Євген Кошовий;
- Марго Роббі - Флопсі Реббіт;
- Елізабет Дебики - Мопсі Реббіт;
- Колін Муді - Бенджамін Банні;
- Еймі Хорн - кролик-Бавовнохвіст;
- Ленні Джеймс - Варнава;
- Ця - місіс Гороїжицька їжачиха - Ірма Вітовська
- Сем Нілл - Томмі Брок;
- Руперт Дега - Семюел Бакенбардс;
- Юен Леслі - порося;
- Крістіан Газаль - Фелікс;
- Деймон Херріман - Кошеня Том.
Кролик Петрик 2 дивитися трейлер українською мовою:
Нагадаємо, фільм Кролик Петрик 2 виходить в Україні 3 червня 2021 року.
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