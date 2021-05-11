Лидер Вечернего Квартала и Лиги смеха озвучил Кролика Питера в новом фильме

Кролик Питер 2021 / кадр из трейлера

После огромного успеха первой части анимационной приключения Кролик Питер, создатели фильма представляют продолжение яркой истории - Кролик Питер: Побег в город, которая выйдет на большие экраны уже в июне 2021.

В украинском дубляже голосами ярких героев заговорили любимые звезды: бесстрашному Питеру свой голос уже второй раз подарил актер Студии Квартал 95 Евгений Кошевой. Он признается, что успел изрядно соскучиться по этим волшебным шалуном: "Питер очень позитивный и зажигательный персонаж! Он такой как я - открытый для приключений, никогда не сидит на месте и всегда готов бросить вызов всему миру! Круто уже второй раз вернуться в дубляж этой невероятной истории. На этот раз работать было гораздо проще, поскольку ты уже хорошо знаком с персонажем, его характером и манерами. Четко понимаешь задачу от студии дубляжа и как погружаешься в процесс игры, где нет никаких барьеров между тобой и анимацией".Читайте такжеПоявились официальный трейлер и сюжет фильма Веном 2

Он рассказал, что его дети с восторгом восприняли первую часть мультика, и уже готовы к выходу новой.

"На премьеру прошлой части ходили всей семьей и с нетерпением ждали продолжения. Наконец дождались!", - добавил он.

Евгений Кошевой / Пресс-служба B&H film distribution

Актриса театра и кино Ирма Витовская снова дублировала непревзойденную Миссис Игли: "Госпожа Игли - ну очень импозантная ежиха. Она всегда имеет собственное мнение обо всем, что происходит вокруг него, поэтому не упустит возможности дать совет соседям. И хотя на этот раз у нее не такая большая роль, но не менее яркая! Знаете, дублировать анимационные фильмы - истинное наслаждение. Так интересно наблюдать как твое настроение и энергетика начинают играть новыми красками в образе анимационного героя. Конечно, не обходится без трудностей и вызовов, но опыт получаешь бесценный!"

Ирма Витовская / Пресс-служба B&H film distribution

Кролик Питер 2 - актеры и роли

Донал Глисон - Томас Макгрегор;

Роуз Бирн - Беатрис Поттер;

Дэвид Ойелово - Найджел Бэзил Джонс;

Роли озвучивания:

Джеймс Корден - кролик Питер Рэббит - Евгений Кошевой;

Марго Робби - Флопси Рэббит;

Элизабет Дебики - Мопси Рэббит;

Колин Муди - Бенджамин Банни;

Эйми Хорн - кролик-Хлопкохвост;

Ленни Джеймс - Варнава;

Сия - миссис Игли, ежиха - Ирма Витовская

Сэм Нилл - Томми Брок;

Руперт Дега - Сэмюэл Бакенбардс;

Юэн Лесли - поросенок;

Кристиан Газаль - Феликс;

Дэймон Херриман - Котёнок Том.

Кролик Питер 2 смотреть трейлер на украинском языке:

Напомним, фильм Кролик Питер 2 выходит в Украине 3 июня 2021 года.

Посмотреть все выпуски шоу Лига Смеха и Вечерний Квартал можно онлайн на сайте 1+1 video.