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Лидер Вечернего Квартала и Лиги смеха озвучил Кролика Питера в новом фильме

11 мая 2021, 15:56

Звезды украинского шоубизнеса рассказали, как им было озвучивать новый детский фильм.

Кролик Питер
Кролик Питер 2021 / кадр из трейлера

После огромного успеха первой части анимационной приключения Кролик Питер, создатели фильма представляют продолжение яркой истории - Кролик Питер: Побег в город, которая выйдет на большие экраны уже в июне 2021.

В украинском дубляже голосами ярких героев заговорили любимые звезды: бесстрашному Питеру свой голос уже второй раз подарил актер Студии Квартал 95 Евгений Кошевой. Он признается, что успел изрядно соскучиться по этим волшебным шалуном: "Питер очень позитивный и зажигательный персонаж! Он такой как я - открытый для приключений, никогда не сидит на месте и всегда готов бросить вызов всему миру! Круто уже второй раз вернуться в дубляж этой невероятной истории. На этот раз работать было гораздо проще, поскольку ты уже хорошо знаком с персонажем, его характером и манерами. Четко понимаешь задачу от студии дубляжа и как погружаешься в процесс игры, где нет никаких барьеров между тобой и анимацией".Читайте такжеПоявились официальный трейлер и сюжет фильма Веном 2

Он рассказал, что его дети с восторгом восприняли первую часть мультика, и уже готовы к выходу новой.

"На премьеру прошлой части ходили всей семьей и с нетерпением ждали продолжения. Наконец дождались!", - добавил он.

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой / Пресс-служба B&H film distribution

Актриса театра и кино Ирма Витовская снова дублировала непревзойденную Миссис Игли: "Госпожа Игли - ну очень импозантная ежиха. Она всегда имеет собственное мнение обо всем, что происходит вокруг него, поэтому не упустит возможности дать совет соседям. И хотя на этот раз у нее не такая большая роль, но не менее яркая! Знаете, дублировать анимационные фильмы - истинное наслаждение. Так интересно наблюдать как твое настроение и энергетика начинают играть новыми красками в образе анимационного героя. Конечно, не обходится без трудностей и вызовов, но опыт получаешь бесценный!"

Ирма Витовская
Ирма Витовская / Пресс-служба B&H film distribution

Кролик Питер 2 - актеры и роли

  • Донал Глисон - Томас Макгрегор;
  • Роуз Бирн - Беатрис Поттер;
  • Дэвид Ойелово - Найджел Бэзил Джонс;

Роли озвучивания:

  • Джеймс Корден - кролик Питер Рэббит - Евгений Кошевой;
  • Марго Робби - Флопси Рэббит;
  • Элизабет Дебики - Мопси Рэббит;
  • Колин Муди - Бенджамин Банни;
  • Эйми Хорн - кролик-Хлопкохвост;
  • Ленни Джеймс - Варнава;
  • Сия - миссис Игли, ежиха - Ирма Витовская
  • Сэм Нилл - Томми Брок;
  • Руперт Дега - Сэмюэл Бакенбардс;
  • Юэн Лесли - поросенок;
  • Кристиан Газаль - Феликс;
  • Дэймон Херриман - Котёнок Том.

Кролик Питер 2 смотреть трейлер на украинском языке:

Напомним, фильм Кролик Питер 2 выходит в Украине 3 июня 2021 года.

Посмотреть все выпуски шоу Лига Смеха и Вечерний Квартал можно онлайн на сайте 1+1 video.

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