Макаревич висловився чий борщ та порівняв його з польською горілкою

Макаревич висловився про те, чий борщ / УНІАН

Російський музикант Андрій Макаревич заявив про те, що борщ не може вважатися виключно українською стравою, оскільки є дуже давньою стравою, пишуть Факти.

Пояснюючи свою позицію, Макаревич поставив запитання: "як ви думаєте, коли Русь називалася Київською, але при цьому була Руссю, борщ вже був?".

"Я думаю, що борщ – це дуже давня страва. Його готують і в Сибіру, і в Краснодарському краї, і в Україні, і в Білорусі. Він скрізь трохи різний і чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось з баранини, білих грибів або вегетаріанський", - пояснив він.

При цьому музикант порівняв український борщ з польською горілкою.

"Це як кажуть, що поляки вигадали горілку, але це ж не вони зробили. Розумієте? Хіба це головне?"- сказав він.

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Макаревич також підкреслив - добре, добре, коли країну впізнають по страві, "однак кричати про те, що ви перші в світі - не треба".

"Ну перші, а якщо другі? Хто це вважав і що це змінює? Адже це не спорт і не забіг на довгу дистанцію. Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був", - сказав він.