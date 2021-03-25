Меган Маркл довела до банкрутства знамените фотоагентство

Меган Маркл / GettyImages

Меган Маркл з адвокатами мало не розвалила одне з популярних фотоагентств, яке отримало її фото не зовсім законним способом.

Як повідомляє E! News, директор фотоагентства Splash News Емма Керзон розповіла, що вони опинилися на межі банкрутства завдяки затяжним судовим справам з Меган Маркл.

Як повідомила Керзон, агентство веде дві справи в суді, одна з яких з Меган і Гаррі. Вона затягнулася ще з 2020 року, і агентство стільки разів наймало адвокатів, і оплачувало їх послуги, що саме себе увігнало в неліквідну яму.

Спочатку були надії виграти справу, але тепер це вже не важливо, тому що компанія не може витрачати такі гроші тепер.

Йдеться про знімки, які фотограф зробив у Ванкувері навесні 2020 року, коли підловив Меган Маркл на прогулянці з Арчі.

Як вдалося з'ясувати, фотографи вирахували будинок герцогів, встановили камери за парканом, і таємно наробили фото.

Останнє судове засідання пройшло в 2020 році, і ймовірно, видання піде на компроміси з Меган і Гаррі.

Раніше Меган Маркл виграла суд у британського новинного агентства, яке публікувало її фото і листи від батька Томаса Маркла.