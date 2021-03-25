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Меган Маркл довела до банкротства знаменитое фотоагентство

25 марта 2021, 16:29

Из-за исков принца Гарри и Меган Маркл за опубликованные фото на адвокатов ушло слишком много денег, и агентство за шаг от банкротства.

Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

Меган Маркл с адвокатами чуть не развалила одно из популярных фотоагентств, которое получило ее фото не совсем законным способом.

Как сообщает E! News, директор фотоагентства Splash News Эмма Керзон рассказала, что они оказались на грани банкротства благодаря затяжным судебным делам с Меган Маркл.

Как сообщила Керзон, агентство вдет два дела в суде, одно из которых с Меган и Гарри. Оно затянулось еще с 2020 года, и агентство столько раз нанимало адвокатов, и оплачивало их услуги, что само себя вогнало в неликвидную яму.

Сначала были надежды выиграть дело, но теперь это уже не важно, потому что компания не может тратить такие деньги теперь.

Речь идет о снимках, которые фотограф сделал в Ванкувере весной 2020 года, когда подловил Меган Маркл на прогулке с Арчи.

Как удалось выяснить, фотографы вычислили дом герцогов, установили камеры за забором, и тайно наделали фото.

Последнее судебное заседание прошло в 2020 году, и вероятно, издание пойдет на компромиссы с Меган и Гарри.

Ранее Меган Маркл выиграла суд у британского новостного агентства, которое публиковало ее фото и письма от отца Томаса Маркла.

Меган Маркл новости шоу бизнеса
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