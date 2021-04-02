В нашийнику і латексі: Michelle Andrade представила Lyric Video пісні Échale

Мішель Андраде / кадр з кліпу

Мішель Андраде представила ліричне відео на свою нову пісню Échale.

"Лід-сингл мого нового міні-альбому Echale. Я вибрала цю назву не просто так: всі пісні з EP звучать на іспано-англійському, а ще це на 100% Моє слово, тому що несе в собі мотивуючий меседж " Дерзай! Покажи їм!". І я показую-своєю музикою", - прокоментувала відео співачка.

Пісня виконується кількома мовами - іспанською та англійською. Незважаючи на те, що це лірик відео а не повноцінний кліп, Мішель відзначилася незвичайним стилем в ньому.

Дівчина співає лежачи в пустелі в напівтемряві, або танцює гарячі танці з іншими дівчатами.

Для відео дівчина вибрала латексні труси-шорти і ліфчик, до яких природно підійшов ще й нашийник. Шанувальники зразу ж гаряче оцінили танцювальний трек співачки і її спокусливий образ в ньому.

Michelle Andrade - Echale дивитися на Youtube:

Слова пісні писали Олексій Потапенко і Мішель Андраде, музикe написав Олексій Потапенко. Відео випустила Mozgi Studios.