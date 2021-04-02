В ошейнике и латексе: Michelle Andrade представила Lyric Video песни Echale

Мишель Андраде / кадр из клипа

Мишель Андраде представила лирическое видео на свою новую песню Échale.

"Лид-сингл моего нового мини-альбома Echale. Я выбрала это название не просто так: все песни из EP звучат на испано-английском, а еще это на 100% моё слово, потому что несёт в себе мотивирующий месседж "Дерзай! Покажи им!". И я показываю – своей музыкой", - прокомментировала видео певица.

Песня исполняется нескольким языками - испанским и английским. Несмотря на то, что это лирик видео а не полноценный клип, Мишель отличилась необычным образом в нем.

Девушка поет лежа в пустыне в полутьме, или танцует горячие танцы с другими девченками.

Для видео девушка выбрала латексные трусы-шортики и лифчик, к которым естественно подошел еще и ошейник. Поклонники сращу же горячо оценили танцевальный трек певицы и ее соблазнительный образ в нем.

Michelle Andrade - Echale смотреть на Youtube:

Слова песни писали Алексей Потапенко и Мишель Андраде, музыку написал Алексей Потапенко. Видео выпустила Mozgi Studios.