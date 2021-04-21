Надя Дорофєєва вперше пояснила, чому у неї немає дітей

Надя Дорофєєва / 1+1

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка в 2020 році заявила про початок сольної кар'єри, несподівано розповіла світові, чому вони з чоловіком Володимиром Дантесом не заводять дітей через багато діток, у тому числі 6-ти років шлюбу.

В інтерв'ю шоу Зіркове життя вона відповіла на занепокоєння шанувальників, які ніяк не могли дочекатися маленьких "дорошат" і "дантесиків".

"Ніколи мене кар'єра не зупиняла в цих питаннях, чомусь думають, що це через кар'єру. Відверто кажучи, ні. Досі ми з Вовою ніби як не готові. Це питання у нас постійно фігурує, і ми вже сміємося і жартуємо в соцмережах: "Чекайте на дантесиків і дорошат". Але це буде не під тиском людей, а тільки за своїм рішенням", - сказала вона.

До того ж Дорофєєва, крім участі в шоу Голос і випуску нової пісні, яку вона презентувала в прямому ефірі, вже підготувала свій новий дует, який вийде влітку, і сподівається на концертний тур по Україні.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва представила пісню zavisimost у прямому ефірі шоу Голос 18 квітня.

До цього вийшла її пісня a tebe, на яку вона зробила концертний кліп.

Як відомо, Надя Дорофєєва потрапила в топ-200 Shazam з дебютною піснею gorit, а також протягом 3 тижнів після її прем'єри очолювала чарти.