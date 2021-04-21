Надя Дорофеева впервые объяснила, почему у нее нет детей

Надя Дорофеева / 1+1

Украинская певица Надя Дорофеева, которая в 2020 году заявила о начале сольной карьеры, неожиданно рассказала миру, почему они с мужем Владимиром Дантесом не заводят детей спустя много дет отношений, в том числе 6-ти лет брака.

В интервью шоу Зіркове життя она ответила на беспокойство поклонников, которые никак не могли дождаться маленьких "дорошат" и "дантесиков".

"Никогда меня карьера не останавливала в этих вопросах, почему-то думают, что это из-за карьеры. Откровенно говоря, нет. До сих пор мы с Вовой вроде как не готовы. Этот вопрос у нас постоянно фигурирует, и мы уже смеемся и шутим в соцсетях: "Ждите дантесиков и дорошат". Но это будет не под давлением людей, а только по своему решению", - сказала она.

К тому же Дорофеева, кроме участие в шоу Голос и выпуска новой песни, которую она презентовала в прямом эфире, уже подготовила свой новый дуэт, который выйдет летом, и надеется на концертный тур по Украине.

Напомним, Надя Дорофеева представила песню zavisimost в прямом эфире шоу Голос 18 апреля.

До этого вышла ее песня a tebe, на которую она сделала концертный клип.

Как известно, Надя Дорофеева попала в топ-200 Shazam с дебютной песней gorit, а также в течении 3 недель после ее премьеры возглавляла чарты.