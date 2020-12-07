Дорофеева попала в топ-200 мирового рейтинга Shazam

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева, которая нынче выступает сольно под псевдонимом Dorifeeva, заняла 137 место в мировом рейтинге Shazam за неделю.

Прошло уже более 2 недель после премьеры ее сольной песни и клипа Gorit, и Надя Дорофеева продолжает держаться в рейтинге популярных исполнителей.

Так, в Украине Дорофеева заняла 2 место в рейтинге Shazam, уступив только Fousheé с песней Deep End.

Тем не менее, за 18 дней клип Нади Дорофеевой набрал уже 6,195 миллионов просмотров.

Надя Дорофеева Gorit смотреть клип онлайн:

Напомним, что скандальный клип Нади Дорофеевой Gorit впервые в 2020 году возглавил главный чарт Apple Music, и занимала первое место более двух недель. Ее сингл набрал больше 200 тысяч прослушиваний в Spotify, однако в пресловутые рейтинги ТОП-5 2020 года Sportify не попал.