Надя Дорофеева начала сольную карьеру с клипом Gorit

Надя Дорофеева Gorit / кадр из клипа

Певица Надя Дорофеева решила, что готова к сольному плаванию, и взяв псевдоним Dorofeeva выпустила песню и клип Gorit.

Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit вечером 19 ноября сразу на ютуб. Как призналась Надя, эта песня о ее чувствах и эмоциях от момента, "когда встречая свою любовь, ты не понимаешь, продлится ваша встреча только до утра или, может быть, это навсегда?!"

Авторы клипа и песни утверждают, что в тексте звучит оголенная девичья душа, которая решает отдаться моменту и не думать ни о чем.

Композиция была написана лично Дорофеевой в соавторстве с другом и продюсером певицы Потапом при участии Mozgi Studios.

Таня Муиньо стала режиссером сольного клипа Дорофеевой.

"Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и её командой мы создали историю про эстетику и стиль новой Dorofeeva", - сказала сама певица про свой дебют

Надя Дорофеева Gorit смотреть первый сольный клип:

Надя Дорофеева Gorit - слова и текст песни

Запускаю мысли выше крыши

Побежа-побежа-ла я

Кричу, но ты не слышишь

Отпусти, отпусти

Подобно ветру, вся и сразу

Без шаблонов, чувства, фразы

Дрожь по телу от постели

Ты (идешь по)

Мои глаза тебе всё скажут

От тебя меня так мажет

Не будет все, как мы хотели

Je suis folle de toi

Пусть горит моя душа

Хочу, чтоб до утра

А, может, даже дольше

А, может, навсегда

Горит моя душа

Ни ночи нет, ни дня

А, может, даже больше

А, может, никогда

А, может, даже дольше

А, может, навсегда

А, может, даже больше

А, может, никогда

Опускаю руки твои ниже

Полете-полете-ла я

Ты по телу мне дыханием пишешь

Под постом, где в постели

Удались под простынями

Мыслями коснись, губами

И мы с тобой не знаем сами

(Мы не заем сами)

Какой огонь мы разжигаем

Лишь расставшись мы узнаем

Моими закрытыми глазами

Je suis folle de toi

Пусть горит моя душа

Хочу, чтоб до утра

А, может, даже дольше

А, может, навсегда

Горит моя душа

Ни ночи нет, ни дня

А, может, даже больше

А, может, никогда

А, может, даже дольше

А, может, навсегда

А, может, даже больше

А, может, никогда

Напомним, Потап рассекретил, чем будут заниматься Надя Дорофеева и Позитив после распада Время и Стекло.