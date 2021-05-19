Нове жеребкування: стало відомо, коли виступає Go-A у фіналі Євробачення

Go-A / instagram.com/suspilne.eurovision/

Група Go-A, яка представляє Україну на Євробаченні, взяла участь у прес-конференції майже відразу після завершення першого півфіналу. Журналісти з різних країн задавали питання музикантам, і серед інших, були питання про фінал, куди пройшла група.

У відео, яке опублікували в своєму Instagram Go-A і суспільне Еurovision, музиканти розповіли, що вже відомо про фінал.

Крім планів на майбутнє після Євробачення, Go-A пояснили, як виступатимуть у фіналі.

Після першого півфіналу організатори провели друге жеребкування, по результатам якого 22 травня група Go-A виступить у другій частині конкурсу.

У першій половині фіналу Україна виступає з Азербайджаном, Литвою, Норвегією та Швецією. До них потім додадуть переможців другого півфіналу.читайте такожЄвробачення 2021-коли і де дивитися другий півфінал

У другій частині фіналу заспівають учасники з країн Великої п'ятірки, зокрема Німеччина, Італія і Франція і учасник з країни-переможці - Нідерландів. До них приєднаються інші країни-переможці виступів 20 травня.

Нагадаємо, що транслювати фінал Євробачення в Україні будуть СТБ і Ua: Суспільне, також можна буде дивитися виступ онлайн.