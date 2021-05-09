УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні

9 травня 2021, 19:16

Андрій Макаревич дав концерти в Тернополі, Хмельницькому, Рівному та в Чернівцях.

Макаревич гастролює в Україні
Андрій Макаревич / УНІАН

Відомий російський рок-музикант, лідер Машини часу Андрій Макаревич повідомив про те, що гастролює по Західній Україні.

Як підкреслив він у своєму Facebook, в гастрольний тур він відправився з колективом YOUR 5.

Російський музикант розповів, що концерти відбулися в Тернополі, Хмельницькому, Рівному та в Чернівцях.

За його словами, найбільшим враженням для нього в ході туру стала архітектура і доглянутий стан міст Західної України.

"Їздимо з УО 5 по Західній Україні - Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці... Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину - маленькі міста по 200 000 жителів. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", - додав Макаревич.

false

Нагадаємо, раніше Макаревич заявив, що анексія Криму дуже дорого коштувала Росії, і якщо півострів їй насправді дуже потрібен був, то вона могла його просто купити, а не красти.

Андрій Макаревич новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною"Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною" Зруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФЗруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФ Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 7 травня: особливості дня, і коли збудеться сонГороскоп всіх знаків Зодіаку на 7 травня: особливості дня, і коли збудеться сон Вчений заявив про провал Росії з видобутку води для Криму в Азовському моріВчений заявив про провал Росії з видобутку води для Криму в Азовському морі Леся Нікітюк відреагувала на секс-скандал з Костянтином МеладзеЛеся Нікітюк відреагувала на секс-скандал з Костянтином Меладзе

Останні новини

08:20
Постійна втома: шість ознак того, що це пов'язано з їжею
08:17
Коронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявлено менш як 3 тисячі хворих Відео
07:59
Стало відомо, куди везло російську зброю перехоплене США судно
07:42
Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Відео
07:23
У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан Відео
Реклама
07:19
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
07:15
Сидіти в позі "нога на ногу": в чому небезпека такого положення Відео
06:58
Чому Байден навряд чи приїде в Україну Погляд
06:30
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 6 балів Відео
06:02
Непрощенні помилки макіяжу, які старять жінок Відео
05:59
Ілларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна Відео
05:27
Руйнівні санкції: експерт назвав гігантську суму втрат режиму Путіна Відео
05:04
Ексрадник Путіна звинуватив США у провалах щодо України і пояснив ситуацію Відео
04:22
У Білорусі зробили попередження опозиції у разі відходу Лукашенка Відео
03:50
У моді незрівнянні жіночі сорочки: з чим носити сміливу пропозицію весни Фото Відео
02:16
Експерт розкрив сценарій нового військового нападу Росії на Україну Відео
01:36
Гороскоп на 10 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: загроза підлої пастки Відео
00:55
Скандал в РФ: подругу Путіна звинуватили в брудній підставі Відео
00:19
Медик розповів, які вітаміни можуть допомогти в профілактиці COVID-19 Відео
09 травня, неділя
23:55
Лікар розповів, які продукти небезпечні на пікніку Відео
Реклама
23:06
У РФ знайшли і знову загубили колишнього головлікаря лікарні, де лежав Навальний Відео
22:58
Названі продукти, які допомагають позбутися від безсоння Відео
22:38
Путін та Лукашенко несподівано обговорив прагнення України до НАТО Відео
22:21
Найгірші б'юті-поради, яким не можна вірити Відео
22:10
Синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні Відео
22:07
На Львівщині вигадали, як вирішити проблему мосту, котрий звалився
21:33
Ілон Маск зізнався, що страждає на небезпечне захворювання Відео
21:21
"До побачення": донецький Шахтар залишився без тренера Відео
21:13
Українська спортсменка Білодід здивувала відвертими фото Фото
21:02
Чергова партія COVID-вакцини прибула в Україну Відео
20:54
Новий геймплейний трейлер гри Shadow Warrior 3 з'явився в мережі Відео
20:46
У Євросоюзі відмовляються від вакцини AstraZeneca Відео
20:26
Новий графік виходу Android 11 для смартфонів Nokia: хто і коли оновиться
20:10
У кривавій ДТП за участю мікроавтобуса загинула дитина Відео
19:48
Імунолог назвав терміни, коли коронавірус атакує Україну з новою силою Відео
19:38
Експерт розповів про водний колапс в Криму і дав сумний прогноз Відео
19:37
Американці накинулися на Китай через падіння ракети Відео
19:34
Bethesda шукає співробітників для роботи над неанонсованою грою Відео
19:16
"Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні
19:05
В Україні під загрозою урожай фруктів і ягід: якими будуть ціни Відео
Реклама
19:01
У Львові розробляють унікальну вакцину від коронавірусу Відео
18:43
Кінець карантину: що буде з "червоною" зоною в Україні Відео
18:35
Греція відкривається для туристів: коли та куди пускатимуть
18:30
Фанати були почуті: Samsung випустила в Україні здешевлений Galaxy S20 FE
18:03
У Краматорську на атракціоні люди отримали страшні травми Відео
17:59
ЗМІ дізналися, чому реєстрація Спутник V у ЄС на межі провалу Відео
17:58
У Кравчука зробили важливу заяву щодо обміну полоненими з ОРДЛО Відео
17:33
Парад 9 травня з вогником: у РФ військове авто спалахнуло посеред вулиці Відео
17:22
Epic пропонувала Sony 200 млн доларів за ексклюзиви PlayStation
17:20
Чехія вимагатиме мільйонної компенсації від Росії за вибухи на складах Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти