"Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні

Андрій Макаревич / УНІАН

Відомий російський рок-музикант, лідер Машини часу Андрій Макаревич повідомив про те, що гастролює по Західній Україні.

Як підкреслив він у своєму Facebook, в гастрольний тур він відправився з колективом YOUR 5.

Російський музикант розповів, що концерти відбулися в Тернополі, Хмельницькому, Рівному та в Чернівцях.

За його словами, найбільшим враженням для нього в ході туру стала архітектура і доглянутий стан міст Західної України.

"Їздимо з УО 5 по Західній Україні - Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці... Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину - маленькі міста по 200 000 жителів. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", - додав Макаревич.

Нагадаємо, раніше Макаревич заявив, що анексія Криму дуже дорого коштувала Росії, і якщо півострів їй насправді дуже потрібен був, то вона могла його просто купити, а не красти.