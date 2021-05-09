"Ожидал захолустье": Макаревич признался, что его поразило на Западной Украине

Андрей Макаревич / УНИАН

Известный российский рок-музыкант, лидер Машины времени Андрей Макаревич сообщил о том, что гастролирует по Западной Украине.

Как подчеркнул он в своем Facebook, в гастрольный тур он отправился с коллективом YOUR 5.

Российский музыкант рассказал, что концерты состоялись в Тернополе, Хмельницком, Ровно и в Черновцах.

По его словам, самым большим впечатлением для него в ходе тура стала архитектура и ухоженное состояние городов Западной Украины.

"Ездим с УО 5 по западной Украине - Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы... Я, признаться, ожидал увидеть всё-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", - добавил Макаревич.

Напомним, ранее Макаревич заявил, что аннексия Крыма очень дорого стоила России, и если полуостров ей на самом деле очень нужен был, то она могла его просто купить, а не воровать.