Поздравления с Чистым четвергом - искренние слова и восхитительные картинки

Вы можете поздравить своих родных и близких с Чистым четвергом. Для этого мы подготовили красивые поздравления и картинки.

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Поздравление с Чистым четвергом / Фото: Главред

С Чистого четверга начинается цикл празднования воскресения Господня. В этот день необходимо завершить уборку в доме и позаботиться о духовном очищении.

А в перерыве вы можете поздравить своих родных и близких с Чистым четвергом. Для этого мы подготовили красивые поздравления и картинки.

Поздравления с Чистым четвергом в стихах

Пусть Чистый четверг вам принесет

видео дня

Радость и легкость в ваших сердцах!

Пускай же вам Бог в этот праздник пошлет

Все то благое, что было в мечтах!

***

С чистым четвергом святым,

Чтобы помыслы чисты,

Чтобы радость и удача

Делали ваш дом богаче!

Поздравления с чистым четвергом открытки / Фото: Главред

Чистый четверг. Утром встань до рассвета

Мысли недобрые прочь отгони

Следуя старой и доброй примете,

Грешное тело водой сполосни.

Поздравления с чистым четвергом картинки / Фото: Главред

В Чистый четверг ты постарайся,

Очистить душу пред собой,

Пред Господом в храме покайся

И будет мир всегда с тобой!

Поздравления с Чистым четвергом в прозе

Поздравляю со светлым праздником! Желаю чистых помыслов, чистых поступков, чистой совести, чистого сердца, чистого жизненного пути!

Пусть Господь даст вам столько сил, сколько вам необходимо для того, чтобы испить свою жизненную чашу, стать счастливыми и пройти по пути Спасения. С Великим четвергом!

С Чистым четвергом / Фото: Главред / Фото: Главред

Желаю, чтобы Вы всегда могли созерцать чистое небо, наслаждаться чистотой душ близких людей, и просто оставаться чистым и светлым человеком. С Чистым четвергом!

Поздравления с Чистым четвергом короткие

В этот Чистый четверг пусть твои мысли будут ясными, как небо после дождя, а день наполнится свежестью и умиротворением.

С пожеланиями благополучия и гармонии встречай этот Чистый четверг, пусть он станет началом прекрасного и позитивного в твоей жизни.

Как поздравить с чистым четвергом / Фото: Главред

В этот Чистый четверг пусть все твои невзгоды уходят подобно облакам перед ярким солнцем, а радость наполняет каждый момент.

Пусть этот Чистый четверг принесет тебе спокойствие и уверенность в себе, а каждый шаг будет направлен к достижению твоих целей.

Встречай Чистый четверг с открытым сердцем и ясным умом, пусть каждый момент дня принесет новые возможности и вдохновение.

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