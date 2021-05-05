Співак Дзідзьо сказав, що залишить дружині Славі після розлучення

Український виконавець Дзідзьо прокоментував розлучення з починаючою співачкою Славією.
Український виконавець Dzidzio, який раніше розповів про розлучення зі своєю дружиною Славією, відповів на нові запитання про розлучення.
Dzidzio розповів, як проходить процедура розлучення і поділ майна в коментарі програмі Зірковий шлях, який показали в Instagram проекту.
Михайло Хома сказав, що для розлучення необхідно провести ряд процедур, якими займаються його юристи.
Також він підкреслив, що не образить Славу з розділом майна.
"Я порядна людина, і я це доведу", - сказав він.
Нагадаємо, Ярослава розповіла, що відчувала після того, як вони подали заяву на розлучення.
Раніше Ярослава назвала причину розлучення з Дзідзьо.
Нагадаємо, що про розлучення першим заявив Дзідзьо. Він назвав причиною розставання їх молодий вік, в якому пара ще не готова до шлюбу.
До цього, в інтерв'ю Слава зізналася, що під час шлюбу представляла поруч з собою іншого чоловіка.
Ярослава і Михайло Хома одружилися у 2015 року після тривалих відносин.