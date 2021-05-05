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Певец Дзидзьо сказал, что оставит жене Славе после развода

5 мая 2021, 14:18

Украинский исполнитель Дзидзьо прокомментировал развод с начинающей певицей Славией.

DZIDZIO
Dzidzio / instagram

Украинский исполнитель Dzidzio, который ранее рассказал о разводе со своей женой Славией, ответил на новый вопросы о разводе.

Dzidzio рассказал, как проходит процедура развода и деления имущества в комментарии программе Зірковий шлях, который показали в Instagram проекта.

Михаил Хома сказал, что для развода необходимо провести ряд процедур, которыми занимаются его юристы.

Также он подчеркнул, что не обидит Славу с разделом имущества.

"Я порядочный человек, и я это докажу", - сказал он.

Напомним, Ярослава рассказала, что чувствовала после того, как они подали заявление на развод.

Ранее Ярослава назвала причину развода с Дзидзьо после 8 лет брака.

Напомним, что о разводе первым заявил Дзидзьо. Он назвал причиной расставания их молодой возраст, в котором пара еще не готова к браку.

До этого, в интервью Слава призналась, что во время брака представляла рядом с собой другого мужчину.

Ярослава и Михаил Хома в Браке с 2015 года после длительных отношений.

Дзидзьо Михаил Хома новости шоу бизнеса
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