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Жена Дзидзьо раскрыла подробности развода с мужем

30 апреля 2021, 17:25

Певица Slavia призналась, что решение о разводе было непростым, однако сейчас она чувствует облегчение.

Дзидзьо
Дзидзьо / Фото: facebook.com/dzidzio

Ярослава Хома говорит, что они с Михаилом уже почти год не живут вместе, и что разводом занимаются юристы мужа.

Как рассказала Слава в интервью КП.юа, разводу не помешал даже поход к семейному психологу.

"Когда все замалчивать, это накапливается годами и приводит к недоразумениям. И когда начинаешь выяснять, понимаешь, что у вас разные взгляды на те или иные вопросы, между вами нет связи, человек слышит совсем не то, что ты хочешь ему сказать", - говорит певица.

Она объяснила, что когда у Михаила появилась группа Dzidzio, он почти перестал уделять ей внимание. В ответ, она решила не поднимать эту тему, чтобы не злить его. В результате недоговоренность не принесла ничего хорошего.

"Я за то, чтобы попробовать все, что возможно, чтобы сохранить все, что возможно, до последнего. И я перепробовала все варианты. Но в итоге пришли к выводу, что все-таки лучший вариант в таком случае – это развод", - добавила Славия, и рассказала, что они не живут вместе уже 8 месяцев, хоть прожили 8 лет брака.

Певица призналась, что после периода боли сейчас настроилась на позитив. Хотя вначале состояние было ужасным.

"Я выплакала очень много слез. Было действительно трудно, горько, особенно при переезде в Киев. Переезд вообще сложная штука. Я оставила все и переехала на новое, пустое место. Здесь у меня не было ничего и ничего даже не хотелось", - вспомнила она.

Слава очень тепло отзывается о муже и сказала, что чувствует только благодарность: "Считаю, что это лучший человек, который мог быть в тот период моей жизни".

Ранее Ярослава назвала причину развода с Дзидзьо после 8 лет брака.

Напомним, что о разводе первым заявил Дзидзьо. Он назвал причиной расставания их молодой возраст, в котором пара еще не готова к браку.

До этого, в интервью Слава призналась, что во время брака представляла рядом с собой другого мужчину.

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