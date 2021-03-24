Slavia призналась, что думала о другом мужчине, который мог быть с ней

Slavia / кадр из интервью с Анной Олицкой

Певица Слава Хома, также известная как Slavia, рассказала в откровенном интервью о сложные моменты в жизни с Дзидзьо. Она даже призналась, что был момент, когда она была готова к тому, что их отношения могут закончиться.

Ведущая собственного проекта из интервью Анна Олицкая спросила у Славы, или допускала она мнение о том, что рядом с ней мог бы быть другой человек.

Певица с болью вспомнила период, когда они с Михаилом переехали в Киев, и она все время хотела быть с ним, чустсвовала себя одинокой, а он пропадал на концертах.

Когда она бросила свою студию, занятия и квартиру, то ей не хотелось даже встречаться с друзьями.

"Я чувствовала даже в компаниях себя одиноко. Мне хотелось быть рядом с с ним. Все время хотелось быть с мужем - это семейное тепло. Очень тяжелый период был", - вспомнила она.

Она назвала момент переломным, и призналась, что Михаил не понимал ее - у него было много работы, он был занят. Предлагал с подругами погулять, но ей этого не нужно было.

"Когда так обнуляешься, когда все уже безразлично, когда готова ко всему - начинаешь себя восстанавливать и "слушать себя", - говорит она. Слава говорит, что даже плакала, пока Дзидзьо не было дома, или когда он спал.

На фоне этого ее подружка переживала расставание, и певица тоже задумалась о том, что у нее могут не получиться отношения.

Slavia - интервью Анне Олицкой:

Напомним, Михаил и Славия познакомились во Львове и поженились, у них были отношения еще до того, как певец получил популярность.

После переезда в Киев и расширения, Славия начала постепенно заниматься карьерой певицы, преуспела в этом, уже имеет в своем распоряжении популярные песни и готовит выпускать альбом.

До этого Slavia показала откровенное фото с отдыха, и раскрыла секрет шикарной внешности.