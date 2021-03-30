Російські судмедексперти назвали причину смерті Валентини Легкоступової

Валентина Легкоступова / instagram.com/legkostupovavalentina

Росіяни поставили крапку у справі про смерть співачки Валентини Легкоступової. Співачка померла через численні ускладнення і відмову органів.

Як повідомляє телеграм-канал НеМалахов, Валентина Легкоступова померла від відмови відразу декількох органів, викликаної хронічними захворюваннями від вживання алкоголю і травмою голови.

"Головний судмедексперт Москви і один з керівників центру психіатрії та наркології імені Сербського підписали результати комплексної експертизи про причини її смерті, яка, згідно з їхніми висновками, настала від "поліорганної недостатності", викликаної хронічними захворюваннями на тлі "багаторічного зловживання алкоголем", і травми голови. Ознак насильства або помилкових дій лікарів фахівці не знайшли", - йдеться в повідомленні.

Сергій Шигеєв і Тетяна Клименко відзначили, що "синдром залежності від алкоголю середнього ступеня" проявився у Легкоступової не тільки у вигляді психічних розладів, а й проблемами з серцем, гепатитом, атеросклерозом артерій і судин головного мозку, цукрового діабету другого типу, підвищеного артеріального тиску.

Таким чином, вони відсікли варіанти вбивства Легкоступової, які почали розвивати родичі співачки.

Нагадаємо, подруга Валентини Легкоступової Ольга Зарубіна після звістки про її смерть висловилася про чоловіка співачки, і зажадала за трагедію покарати Юрія Фірсова.

Валентина Легкоступова померла не виходячи з коми через травму голови, яку виявили на початку серпня. Валентина Легкоступова випивала з чоловіком, їх обох знайшли п'яними і госпіталізували.

Буквально за день до смерті співачки, дочка Валентини Легкоступової зазначила, що її сім'я не звинувачує Юрія Фірсова у побитті матері, тим більше, що немає ніяких доказів.

Раніше стверджували, що на нерухомість Легкоступової претендує тільки Фірсов.