Российские судмэдэксперты назвали причину смерти Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова / instagram.com/legkostupovavalentina

Россияне поставили точку в деле о смерти певицы Валентины Легкоступовой. Певица умерла из--за многочисленных осложнений и отказа органов.

Как сообщает телеграм-канал НеМалахов, Валентина Легкоступова умерла от отказа сразу нескольких органов, вызванного хроническими заболеваниями от употребления алкоголя и травмой головы.

"Главный судмедэксперт Москвы и один из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского подписали результаты комплексной экспертизы о причинах ее смерти, которая, согласно их выводам, наступила от "полиорганной недостаточности", вызванной хроническими заболеваниями на фоне "многолетнего злоупотребления алкоголем", и травмы головы. Признаков насилия или ошибочных действий врачей специалисты не нашли", - говорится в сообщении.

Сергей Шигеев и Татьяна Клименко отметили, что "синдром зависимости от алкоголя средней степени" проявился у Легкоступовой не только в виде психических расстройств, но и проблемами с сердцем, гепатитом, атеросклерозом артерий и сосудов головного мозга, сахарного диабета второго типа, повышенного артериального давления.

Таким образом, они отсекли варианты убийства Легкоступовой, которые начали развивать родственники певиц.

Напомним, подруга Валентины Легкоступовой Ольга Зарубина после вести о ее смерти высказалась о муже певицы, и потребовала за трагедию наказать Юрия Фирсова.

Валентина Легкоступова умерла не выходя из комы из-за травмы головы, которую обнаружили вначале августа. Валентина Легкоступова выпивала с мужем, их обоих нашли пьяными и госпитализировали.

Буквально за день до смерти певицы, дочь Валентины Легкоступовой отметила, что ее семья не обвиняет Юрия Фирсова в избиении матери, тем более, что нет никаких доказательств.

Ранее утверждали, что на недвижимости Легкоступовой претендует только Фирсов.