Умерла Валентина Легкоступова - причина смерти, биография и песни

Валентина Легкоступова / Youtube

Умерла Валентина Легкоступова. Об этом сообщила в своём Instagram дочь певицы.

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки.Светлая память...", - говорится в сообщении.

Валентина Легкоступова поступила в наркологическую больницу Москвы 6 августа, но 8 августа ее состояние ухудшилось, оказалось, что у певицы черепно-мозговая травма, и ее переведи в другое лечебное заведение, где провели все необходимые меры для спасения жизни.

Ее муж Юрий Фирсов, который поступил вместе с ней 6 августа, больницу уже покинул.

Информации о том, чтобы Валентина Легкоступова выходила из комы не было - певица умерла не выходя из тяжелого состояния.

Валентина Легкоступова - биография

Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 г в Хабароувске, через три года они с семьей переехали в Украину в Феодосию.

Она захватилась музыкой, в 1985 году заканчивала класс скрипки в Симферопольском музыкальном училище имени П. И. Чайковского, а потом поехала в Москву, где закончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных.

Она выступала по всей России, в Чехии, и странах Балтии. В 2001 году стала заслуженной артисткой России. Она занялась преподаванием, работала в "Театра эстрадной песне".

Однако, в 2014 году покинула музыку, переехав в Тенерифе в Испании.

Поддержала оккупацию Крыма Россией, в начале 2018 года переехала в Феодосию, где возглавила российский орган Феодосийский городской отдел культуры, который покинула в сентябре из-за конфликтов с администрацией.

В августе 2020 года была найдена в нетрезвом состоянии с третьим мужем Юрием Фирсовым, была доставлена в больницу, но впала в кому, и скончалась 14 августа.

Валентина Легкоступова - семья

О первом муже Валентина Легкоступова не любила упоминать - по ее словам, он ее предал. От него она родила дочь Аннету.

Второй муж - Алексей Григорьев - сын известного звукоимитатора, режиссера Юрия Григорьева.

Третий муж — Юрий Фирсов

Дети: Дочь Анетта Бриль (род. 1991)

Сын Матвей (род. 2001)