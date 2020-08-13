"Как такое могло произойти?": дочь Легкоступовой сделала объявление

Валентина Легкоступова / Instagram

Дочь впавшей в кому Валентины Легкоступовой просит молиться за 58-летнюю певицу. Она вместе с мужем отвезла маму и ее третьего мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу ещё 6 августа. Однако, она опровергла некоторые слухи, которые до этого попали в сеть.

"Добрый день! Хочу выступить с официальным заявлением в сложившейся ситуации, потому что весь этот поток лжи и хайпа "добрых людей" достиг каких-то невероятных масштабов и считаю нужным прояснить ситуацию", - заявила она в Instagram.

Во-первых Аннет подтвердила, что ее мама в тяжелом состоянии в больнице.

"Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться", - говорит она

Аннет подтвердила, что они с мужем отвезли мать и Юрия Фирсова в больницу в состоянии алкогольного опьянения 6 августа.

"НО!!!!!!Прошу заметить, моя Мама РАНЕЕ НИКЕМ НЕ БЫЛА!!!!! замечена в употреблении спиртных напитков и мной в том числе!!!!!! , поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, КАК такое могло произойти?"

Она опровергла главный скандальный слух о проломленной голове Валентины Легкоступовой, но ее перевели в другую больницу из-за ухудшения состояния.

"С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ", - пишет Аннет

Также она отметила, что никто не обвиняет Фирсова в избиению, хотя пара неясных вопросов все имеется. Тем не менее, она призвала прекратить поливать грязью Фирсова или ее мать, а предоставить разбираться во всем правоохранителям

"Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого НЕ обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние "пьяного неадеквата" не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов... Всем, кто поддерживает, молится и просто с нами-огромное спасибо", -акцентировала девушка.

Ранее сын Валентины Легкоступовой раскрыл неприглядные факты о муже актрисы.

Сам Юрий Фирсов настаивает на том, что его супруга сама упала и ударилась головой. Женщину опросить так и не удалось – она до сих пор находится в коме.

Напомним, что 11 августа появилась информация о том, что Валентина Легкоступова попала в больницу.