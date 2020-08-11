Заслуженна артистка РФ с проломленной головой впала в кому

Валентина Легкоступова / Youtube

Валентина Легкоступова несколько дней отмечала с мужем, и не выходила на связь, а потом ее обнаружили с выраженной травмой головы, вместе с ее мужем Юрием Фирсовым, пишет телеграм-канал Mash.

По данным издания, певица в коме, оставлена в больницу, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжёлое.

Валентину Легкоступову еще в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов. Супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь.

Дочка вызвала скорую, обоих увезли в наркологическую клинику.

Муж Валентины - Юрий Фирсов сбежал из лечебного заведения, а состояние артистки резко ухудшилось.

У Легкоступовой оказалась пробита голова, её перевели в другую больницу и срочно прооперировали.

Певица стабильно в тяжелом состоянии, а ее мужа разыскивают для прояснения обстоятельств.

Юрий Фирсов - третий муж Валерии Легкоступовой, у нее есть дочь Аннета и сын Матвей в предыдущих браках.