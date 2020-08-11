Сын Валентины Легкоступовой раскрыл неприглядные факты о муже актрисы

Сын актрисы, которую нашли с проломленным черепом, рассказал о мотивах своего отчима.
Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов имел мотивы проломить жене череп, утверждает сын Валентины в своей объяснительной записке.
Полиция опросила сына Валентины Легкоступовой, пише 112 канал в телеграм.
Сын Валентины Легкоступовой рассказал сотрудникам полиции об ее третьем муже - Юрие Фирсове.
Он считает, что Фирсов мог претендовать на квартиру Валентины, и таким образом хотел от нее избавиться.
Отчима молодой человек характеризует не лучшим образом – он неоднократно устраивал скандалы и даже угрожал родственникам артистки.
По стечению обстоятельств, его нашли рядом со своей женой, у которой проломлен череп.Читайте такжеЗаслуженна артистка РФ с проломленной головой впала в кому
Однако Матвей не знает, что именно случилось с его матерью в тот день. В своей объяснительной он написал, что после бракосочетания Фирсов и Валентина стали злоупотреблять спиртными.
Сам Юрий Фирсов настаивает на том, что его супруга сама упала и ударилась головой. Женщину опросить так и не удалось – она до сих пор находится в коме.