Сын Валентины Легкоступовой раскрыл неприглядные факты о муже актрисы

Валентина Легкоступова / Youtube

Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов имел мотивы проломить жене череп, утверждает сын Валентины в своей объяснительной записке.

Полиция опросила сына Валентины Легкоступовой, пише 112 канал в телеграм.

Сын Валентины Легкоступовой рассказал сотрудникам полиции об ее третьем муже - Юрие Фирсове.

Он считает, что Фирсов мог претендовать на квартиру Валентины, и таким образом хотел от нее избавиться.

Отчима молодой человек характеризует не лучшим образом – он неоднократно устраивал скандалы и даже угрожал родственникам артистки.

По стечению обстоятельств, его нашли рядом со своей женой, у которой проломлен череп.Читайте такжеЗаслуженна артистка РФ с проломленной головой впала в кому

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Однако Матвей не знает, что именно случилось с его матерью в тот день. В своей объяснительной он написал, что после бракосочетания Фирсов и Валентина стали злоупотреблять спиртными.

Сам Юрий Фирсов настаивает на том, что его супруга сама упала и ударилась головой. Женщину опросить так и не удалось – она до сих пор находится в коме.