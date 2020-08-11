Муж Валентины Легкоступовой дал показания

Валентина Легкоступова получила травму головы / Youtube

Муж Валентины Легкоступовой рассказал, что она сама упала и получила травмы.

Юрий Фирсов уверен, что травму головы при которой делают трепанацию черепа, Валентина Легкоступова получила сама, пока была в сосотянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Mash.

Фирсов поведал, что они с певицей отмечали подряд уже полгода. Легкоступова просто перебрала алкоголя, потеряла равновесие и так получила травму головы и синяки по всему телу.

По словам Юрия Фирсова у них с Валентиной Легкоступовой запой длился с 23 февраля и по 7 августа, и где там она в этом загуле успела так приложиться, он не помнит.

Следователь проверяет показания, допросить Валентину Легкоступову не удается - она в коме, в критическом состоянии.