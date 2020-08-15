"Посадить, разорвать на куски": за смерть Легкоступовой требуют наказать ее мужа

Валентина Легкоступова / Youtube

Подруга Валентины Легкоступовой уверена, что в смерти подруги виновен ее муж Юрий Фирсов, и требует расследовать и наказать виновника.

Подруга звезды 80-х Ольга Зарубина эмоционально высказала свою точку зрения изданию 5-tv.ru.

Певица Ольга Зарубина буквально разрыдалась, узнав о смерти Валентины Легкоступовой. Они близко дружили, вместе гастролировали, и она почти уверена, что это Юрий Фирсов причастен к смерти певицы.

"Неужели это козел ее, муж этот? Никак не могу понять, что происходит. Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть. Старый человек может упасть… У меня нет слов! Я в шоке", - всхлипывая, поведала бывшая жена Александра Малинина.

Она заявила, что ей не нравился внешний вид третьего мужа Валентины Легкоступовой, и нелестно высказалась о нем.

"Есть такая профессия физиономист, то есть по лицу можно определять людей. Что-то как-то меня смущало… Я в последнее время много думала о ней. Не знаю, с чем это связано. Его нужно посадить, разорвать на куски", - рыдая заявила Зарубина.Читайте такжеУмерла Валентина Легкоступова - причина смерти, биография и песни

Она также отметила, что в какой-то момент посчитала историю с травмированием подруги пиаром, но потом просто не поверила своим ушам.

"Многие подумали, что это черный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара. Не может человек пиариться на своем здоровье. Это исключено. Пусть будет земля пухом. Пусть светлая память о ней будет", - сказала она, и добавила, что из-за смерти подруги теперь не сможет спать.

В настоящее время следствие считает, что Валентина Легкоступова получила травмы, предположительно, упав в своей квартире, ее никто не избивал. "Следствие полагает, что певица сама могла получить травмы в результате падения в квартире", - пишет КП.ру со ссылкой на источник.

Он отметил, что, вероятно, к моменту получения травмы артистка с мужем не один день употребляли спиртное. Следователи также опросили дочь певицы Анетту Бриль и самого Юрия Фирсова.

Буквально за день до смерти певицы, дочь Валентины Легкоступовой отметила, что ее семья не обвиняет Юрия Фирсова в избиении матери, тем более, что нет никаких доказательств.