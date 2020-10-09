Легкоступову могли убить родственники - нашли мотив и орудие убийства

Валентина Легкоступова / Instagram

Смерть Валентины Легкоступовой не дает покоя общественности. В сеть попали фото из квартиры певицы, когда ее осматривала полиция. Появились подозрения, что Валентину Легкоступову могли убить гантелей, обернутой в полотенце. Об этом пишут телеграм-каналы Mash и НеМалахов.

"На днях стало известно, что при обыске на протокольные фото попала обернутая в полотенце гантель. То же полотенце есть на фото, сделанное Легкоступовой. На полотенце нашли следы крови. Одним из мотивов убийства мог стать квартирный вопрос", - говорится в сообщении.

Журналисты каналов обнаружили, что в жилище был прописан сын Легкоступовой, при обыске найдена расписка Легкоступовой об отчуждении квартиры, сейчас ее изучает следствие.Читайте такжеВалентина Легкоступова была жестоко избита перед смертью

Звездный адвокат Сергей Жорин, которого допустили до дела, считает квартирный вопрос.

"При обыске была найдена расписка Легкоступовой об отчуждении квартиры, сейчас её изучает следствие. К сожалению, пока неизвестно, кому Легкоступова хотела отдать жильё".

Кроме того, как пишет НеМалахов, в телефонном справочнике на имя Легкоступовой числятся две квартиры (в Кузьминках и Каретном ряду). В Кузьминках (улица Шумилова - квартира стоит чуть более 3,5 миллиона рублей), а в Каретном ряду - 26,5 миллиона рублей. Везде сособственники - дети звезды

Убийство Валентины Легкоступовой / Mash

Убийство Валентины Легкоступовой / Mash

Напомним, подруга Валентины Легкоступовой Ольга Зарубина после вести о ее смерти высказалась о муже певицы, и потребовала за трагедию наказать ее мужа Юрия Фирсова.

Валентина Легкоступова умерла не выходя из комы из-за травмы головы, которую обнаружили вначале августа. Валентина Легкоступова выписала с мужем, их обоих нашли пьяными и госпитализировали.

Буквально за день до смерти певицы, дочь Валентины Легкоступовой отметила, что ее семья не обвиняет Юрия Фирсова в избиении матери, тем более, что нет никаких доказательств.

Ранее утверждали, что на недвижимости Легкоступовой претендует только Фирсов.