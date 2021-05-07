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Сергій Бабкін робить операцію на очах втретє

7 травня 2021, 15:09

Музикант Сергій Бабкін показав, як полетів до Австрії втретє оперувати очі.

Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / instagram.com/babkin_official/

Сергій Бабкін здійснив переліт до Відня для третьої операції з корекції зору, який у нього впав через інфекцію. Музикант помітив хворобу ще в січні 2021, але потрапив до лікаря пізніше через карантинні обмеження.

Бабкін в Instagram опублікував нове фото і розповів про своє лікування.

"Диво, що брав участь у конкурсі перегляди на ТВ шоу Хто зверху і протримав відкритими очі, не моргаючи, 4,5 хвилини. Диво, що вирішив 9 січня 2021 року, вперше в житті, прийти в очну клініку в Харкові на обстеження. Диво, що харківським лікарям вдалося знайти саме цю клініку у Відні і зв'язатися саме з цим доктором Ансарі. Диво, що ще три місяці тому мій зір впав до позначки 50%, а після двох лазерних терапій, двох прильотів у Вену, з різницею в два тижні, сьогодні у мене 100% зір. Диво, що сьогодні ми зі Сніжкою летимо втретє", - розповів він.

Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / instagram.com/babkin_official/

"Лікар сказав, що третя терапія обов'язково необхідна, навіть не обговорюється. Особисто я в цьому випадку чітко чую - "Бог любить трійцю". Як днями сказала одна моя хороша знайома - "А зараз летиш робити третє око?". Так, саме так. Полетіли", - пожартував співак.

Нагадаємо, український музикант Сергій Бабкін провів в Австрії операцію на оці 5 лютого, потім через кілька тижнів знову злітав для операції на другому оці.

Після того, як минув час, майже три місяці потому, Бабкін приїхав робити третю фінальну операцію. За інформацією пари, після цього залишається спостереження за станом.

Раніше Сергій Бабкін назвав ціну операції на очах у Відні.

Сергій Бабкін новини шоу бізнесу
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