Сергей Бабкин делает операцию на глазах третий раз

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official/

Сергей Бабкин совершил перелет в Вену для третьей операции по коррекции зрения, которое у него упало из-за инфекции. Музыкант заметил болезнь еще в январе 2021, но попал к врачу позже из-за карантинных ограничений.

Бабкин в Instagram опубликовал новое фото и рассказал о своем лечении.

"Чудо, что принимал участие в конкурсе "переглядки" в ТВ шоу Хто зверху и продержал открытыми глаза, не моргая, 4,5 минуты. Чудо, что решил 9 января 2021 года, впервые в жизни, прийти в глазную клинику в Харькове на обследование. Чудо, что Харьковским врачам удалось найти именно эту клинику в Вене и связаться именно с этим доктором Ансари. Чудо, что еще три месяца назад мое зрение упало до отметки 50%, а после двух лазерных терапий, двух прилетов в Вену, с разницей в две недели, сегодня у меня 100% зрение. Чудо, что сегодня мы со Снежкой летим в третий раз", - рассказал он.

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official/

"Доктор сказал, что третья терапия обязательно необходима, даже не обсуждается. Лично я в этом случае чётко слышу - "Бог любит троицу". Как на днях сказала одна моя хорошая знакомая - "А сейчас летишь делать третий глаз?". Да, именно так. Полетели", - пошутил певец.

Напомним, украинский музыкант Сергей Бабкин провел в Австрии операцию на глазу 5 февраля, потом через несколько недель снова слетал для операции на втором глазу.

После того, как прошло время, почти три месяца спустя, Бабкин приехал делать третью финальную операцию. По информации пары, после этого остается наблюдение за состоянием.

Ранее Сергей Бабкин назвал цену операции на глазах в Вене.