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Сергей Бабкин показал фото перед операцией из больницы в Австрии

5 февраля 2021, 17:12

Бывший солист группы Пятница Сергей Бабкин пробрал до дрожи поклонников снимком из клиники в Австрии прямо перед операцией.

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин после Нового года сообщил, что у него начало резко падать зрение из-за сложной болезни, которую обнаружили только сейчас.

Из-за сложностей с карантином из-за коронавируса, Сергей смог попасть в клинику в Австрии на операцию только 5 февраля, хотя еще в январе его зрение упало на 70%.

"Смотрю на солнышко, наслаждаюсь. В ближайшие недели мне будет противопоказано это делать. Торт Захер, кофе, поцелуй любимой за кадром. Я готов. Пошёл", - написал Сергей и показала фото под солнышком в маске.

На фото он позирует, вероятно в кафе клиники повернув лицо к солнцу. Маску он спустил на подбородок, в руках - кофе и еда.Читайте также"Это вирус": жена Бабкина раскрыла новые подробности о болезни мужа

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official/

"Потім Все буде супер 100%",

"С богом",

"С Богом, Сергей, пусть все получится!",

"Терпения", - пишут они в комментариях слова поддержки музыканту.

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