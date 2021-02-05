Сергей Бабкин показал фото перед операцией из больницы в Австрии

Бывший солист группы Пятница Сергей Бабкин пробрал до дрожи поклонников снимком из клиники в Австрии прямо перед операцией.
Украинский певец Сергей Бабкин после Нового года сообщил, что у него начало резко падать зрение из-за сложной болезни, которую обнаружили только сейчас.
Из-за сложностей с карантином из-за коронавируса, Сергей смог попасть в клинику в Австрии на операцию только 5 февраля, хотя еще в январе его зрение упало на 70%.
"Смотрю на солнышко, наслаждаюсь. В ближайшие недели мне будет противопоказано это делать. Торт Захер, кофе, поцелуй любимой за кадром. Я готов. Пошёл", - написал Сергей и показала фото под солнышком в маске.
На фото он позирует, вероятно в кафе клиники повернув лицо к солнцу. Маску он спустил на подбородок, в руках - кофе и еда.Читайте также"Это вирус": жена Бабкина раскрыла новые подробности о болезни мужа
"Потім Все буде супер 100%",
"С богом",
"С Богом, Сергей, пусть все получится!",
"Терпения", - пишут они в комментариях слова поддержки музыканту.
- В недавнем интервью Сергей Бабкин ответил на слухи о вине коронавируса в заболевании его глаз.
- По словам Сергея, никаких прогнозов на операцию врачи ему не дают, однако он уверен в них и верит в лучшее. Каждый день Бабкин медитирует и молится.
- Напомним, на выходных перед окончанием локдауна в Украине, Сергей Бабкин публично рассказал о своей болезни.