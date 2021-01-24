Счет идет на дни: Сергею Бабкину поставили страшный диагноз

Артист может ослепнуть.
Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин ложится на операцию – у него диагностировали редкое заболевание глаз. Артист может ослепнуть.
О своем страшном диагнозе Бабкин написал на странице в Instagram. По его словам, счет идет на дни.
"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион!! Врач сказал так: воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет. Слепните, Сергей... Время идёт на дни!", - написал он.
Бабкин добавил, что в Украине нет нужного оборудования и соответствующего препарата для проведения операции, в которой он нуждается. Музыканта будут оперировать в Австрии 5 февраля.
Он сообщил, что временно покидает соцсети (примерно до 10 февраля) по причине состояния здоровья. Артист добавил, что сообщать о его состоянии будет супруга Снежана Бабкина.
Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления.
Напомним:
- В конце августа 2020 года Сергей Бабкин сообщил, что заболел коронавирусом вместе со своей женой Снежаной, а результаты тестов они узнали после концерта ко Дню Независимости Украины, в котором он принимал участие.
- Позже Бабкин объявил, что выздоровел после заражения коронавирусом.