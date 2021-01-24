Счет идет на дни: Сергею Бабкину поставили страшный диагноз

У Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз/ Instagram

Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин ложится на операцию – у него диагностировали редкое заболевание глаз. Артист может ослепнуть.

О своем страшном диагнозе Бабкин написал на странице в Instagram. По его словам, счет идет на дни.

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион!! Врач сказал так: воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет. Слепните, Сергей... Время идёт на дни!", - написал он.

Бабкин добавил, что в Украине нет нужного оборудования и соответствующего препарата для проведения операции, в которой он нуждается. Музыканта будут оперировать в Австрии 5 февраля.

Он сообщил, что временно покидает соцсети (примерно до 10 февраля) по причине состояния здоровья. Артист добавил, что сообщать о его состоянии будет супруга Снежана Бабкина.

Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления.

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