Сергей Бабкин сделал неожиданное признание о своем творчестве

Экс-солист группы пятница Сергей Бабкин признался, что именно вдохновило его на написание песни Привіт, Бог!
Украинский певец Сергей Бабкин признался, как на самом делел написал песню "Привіт, Бог!", которая получила отзіві от поклонников как очень драматическая и с намеком на трагедию.
В одном из раундов проекта "Кто сверху?", который показывает, Новый канал, Сергей Бабкин не смог обмануть Олю Полякову в конкурсе "Правда или ложь". Гости традиционно рассказывают интересные истории из своей жизни. Только кто-то реальные, а кто-то пытается запутать соперника, выдумывая ложь.
"Когда я впервые прыгнул с парашютом без инструктора, мне было очень страшно. И первое, что я сказал, приземлившись, было: Читайте такжеЖена Dzidzio Slavia представила новую стебную песню Хочу крутого мена"Привіт, Бог!" – рассказал в новом выпуске юбилейного сезона "Хто зверху?" музыкант Сергей Бабкин. – Выкрикнул эти слова и поцеловал землю. Мне понравилась фраза, и я написал песню "Привіт, Бог!".
Соперницей Бабкина в игре была певица Оля Полякова. Она пошутила, что Сергей Бабкин – человек, который мог бы общаться с Богом. Но все же не поверила этой истории, которая показалась ей слишком идеалистической. И она была права. На написание хита Сергея Бабкина вдохновило другое.
"На самом деле я написал песню "Привіт, Бог!" сразу же после того, как посмотрел сериал "Молодой Папа". Сразу пришло вдохновение, и этот хит появился быстро", – поделился уже правдивой историей Бабкин.
Привіт, Бог! Сергей бабкин слушать песню:
Все выпуски десятого, юбилейного сезона шоу "Хто зверху?" можно смотрть по четвергам в 19:00 на Новом канале.