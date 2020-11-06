Сергей Бабкин сделал неожиданное признание о своем творчестве

Сергей Бабкин / Новый канал

Украинский певец Сергей Бабкин признался, как на самом делел написал песню "Привіт, Бог!", которая получила отзіві от поклонников как очень драматическая и с намеком на трагедию.

В одном из раундов проекта "Кто сверху?", который показывает, Новый канал, Сергей Бабкин не смог обмануть Олю Полякову в конкурсе "Правда или ложь". Гости традиционно рассказывают интересные истории из своей жизни. Только кто-то реальные, а кто-то пытается запутать соперника, выдумывая ложь.

"Когда я впервые прыгнул с парашютом без инструктора, мне было очень страшно. И первое, что я сказал, приземлившись, было: Читайте такжеЖена Dzidzio Slavia представила новую стебную песню Хочу крутого мена"Привіт, Бог!" – рассказал в новом выпуске юбилейного сезона "Хто зверху?" музыкант Сергей Бабкин. – Выкрикнул эти слова и поцеловал землю. Мне понравилась фраза, и я написал песню "Привіт, Бог!".

Соперницей Бабкина в игре была певица Оля Полякова. Она пошутила, что Сергей Бабкин – человек, который мог бы общаться с Богом. Но все же не поверила этой истории, которая показалась ей слишком идеалистической. И она была права. На написание хита Сергея Бабкина вдохновило другое.

Сергей Бабкин и Оля Полякова / Новый канал

"На самом деле я написал песню "Привіт, Бог!" сразу же после того, как посмотрел сериал "Молодой Папа". Сразу пришло вдохновение, и этот хит появился быстро", – поделился уже правдивой историей Бабкин.

Привіт, Бог! Сергей бабкин слушать песню:

Все выпуски десятого, юбилейного сезона шоу "Хто зверху?" можно смотрть по четвергам в 19:00 на Новом канале.