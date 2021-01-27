Сергей Бабкин рассказал, когда на самом деле узнал о болезни глаз

Сергей Бабкин / Facebook.com

Украинский музыкант Сергей Бабкин, который на днях признался, что теряет зрение, подробно рассказал всю историю, и развеял сомнения по поводу коронавируса.

Как сообщил Сергей Бабкин в интервью КП.юа, он почувствовал симптомы после съемок на шоу "Хто зверху?" на Новом канале, где принял участие в конкурс "Переглядки".

После этого у него появились симптомы - болели глаза, он перестал видеть мелкий шрифт.

"Меня таки вызвали, поставили передо мной соперницу - девушка оказалась тоже крепким орешком. Мы простояли не моргая 2,5 минуты. Я все так же не моргаю, но все дрожит, начинают течь слезы. Держу веки всеми мышцами лица. На 4,5 минуте она моргает, Притула с Лесей Никитюк в шоке - это рекорд", - вспомнил Бабкин.Читайте также"Ужасный процесс": жена Бабкина раскрыла подробности его болезни

Однако боль и дискомфорт в глазах он списал на временное явление.

"Чувствую, глаза побаливают, но тогда посчитал, что это невероятное напряжение, поэтому глаза должны отдохнуть. ...А спустя пару дней, не знаю даже почему, взял шампунь в ванной и попытался прочесть этикетку. Там, как вы знаете, очень мелкий шрифт. И тут понимаю, что не могу прочитать - ничего не вижу", - рассказал он о первом случае.

Но артист до последнего не думал о том, что это могло так серьезно навредить его зрению - еще до того, как они с женой заболели коронавирусом, Бабкин не раз замечал проблемы со зрением.

Только 8 января он решил пройти обследование и обратился к врачу.

"Я к нему обращаюсь, и говорю: "Андрей Юрьевич, такое дело, мне кажется, беньки у меня подсели. Посоветуйте, куда пойти провериться" ... Я прошел полное трехдневное обследование, меня посмотрели на всевозможных аппаратах", - говорит Сергей.

Сергей Бабкин / Instagram

Врач попросил отнестись очень серьезно к заболеванию и Бабкины начали искать клинику в Европе. Что примечательно - неизвестно, когда началась болезнь, но она не имеет отношения к коронавирусу и работе артиста.

"С эпизодом на телевидении, ковидом это не связано. И непонятно, сколько это длится. Может, началось в июле, а может, длится уже годы.

Но сейчас время не в нашу пользу, как сказал врач. Время идет на часы. Нужно действовать крайне быстро.", - подчеркнул он в интервью.

Самая крупная проблема теперь - прибыть в больницу в Австрии - из-за карантина Бабкину нужно оставаться 10 дней на карантине, но врачи уже работают над этой ситуацией, чтобы ускорить процес, и сделать операцию вовремя.

По словам Сергея, никаких прогнозов ему не дают, однако он уверен во врачах и верит в лучшее. Каждый день медитирует и молится.

Напомним, на выходных перед окончанием локдауна в Украине, Сергей Бабкин публично рассказал о своей болезни.