Сергей Бабкин назвал цену операций на глазах в Австрии

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official

Солист группы Пятница Сергей Бабкин сделал вторую операцию на глазах в клинике Вены, и по возвращении в Киев поделился радостными результатами лечения.

Сергей Бабкин в Instagram объяснил, зачем ему повторно возвращаться в Австрию для лечения глаз, и назвал реальную стоимость лечения глаз.

"У нас всё отлично! Операция на 2 глаз прошла успешно! Все воспаленные очаги зашиты. Вернуться в Вену мне необходимо через 2 месяца, чтобы "добить" первый глаз. Он был очень сложным и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна", - пишет он.

Сергей Бабкин поблагодарил жену Снежану Бабкину за поддержку и все, что она для него сделала, обратился к фанатам и все неравнодушным, кто ему писал с начала лечения. Он отметил, что вынес урок от Вселенной для себя.

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official/

Кроме того Бабкин уточнил, какие услуги и почем у него обошлись с начала лечения.

"Специально для СМИ делаю небольшое уточнение, так как вижу все ваши новости. Вы написали, что операция обошлась 2700 евро. Это не совсем корректная информация. 2700- это работа лазера (одного заряда). На данный момент все лечение (2 операции), работа врача, обследования в Вене, препараты, различные манипуляции - стоили нам 15 000 евро. Хочу, чтобы все было прозрачно для людей, которые пишут нам, у которых различные заболевания глаз и которые тоже собираются в Европу на лечение". - объяснил Бабкин.