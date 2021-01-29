"Это вирус": жена Бабкина раскрыла новые подробности о болезни мужа

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official

Причиной болезни глаз Сергея Бакина стал вирус, который в первую очередь поразил почки и потом уже глаза.

Как сообщает жена Бабкина Снежана в своем instagram, она проверила много вариантов, которые объясняли бы заболевание, после того, как узнала о недуге мужа.

Она призналась, что для нее высшее счастье - быть полезной, и поэтому искала причину заболевания Сергей Бабкина.

"Это вирус, который поразил почки и дал осложнение на глаза. Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Почки – это "тихий" орган, который до последнего молчит, терпит, но в любой момент может произойти всплеск, что и является осложнением. Чтобы этого избежать, нужно раз в году делать очистку для организма",– рассказала Снежана.

Ранее в недавнем интервью Сергей Бабкин ответил на слухи о вине коронавируса в заболевании его глаз.

По словам Сергея, никаких прогнозов на операцию врачи ему не дают, однако он уверен в них и верит в лучшее. Каждый день Бабкин медитирует и молится.

Напомним, на выходных перед окончанием локдауна в Украине, Сергей Бабкин публично рассказал о своей болезни.