Сергей Бабкин перенес операцию и показал, как она проходила

Сергея Бабкина прооперировали / УНИАН

Украинский певец Сергей Бабкин поделился, что в австрийской клинике ему лазером сделали операцию на "самом сложном" глазе, и показал фотографию, на которой запечатлено, как она проходила.

Исполнитель на своей странице в Instagram поделился, что все прошло превосходно и даже лучше, чем ожидал врач.

Артист добавил, что операцию проводил доктор Анзари – медик, создавший вещество, которое вводят в вену, чтобы лазер определил поврежденные места глаза.

Бабкин подчеркнул, что в Украине такую операцию сделать невозможно.

Исполнитель отметил, что ему 18-19 февраля нужно вернуться в клинику и сделать операцию на втором глазе.

Как Бабкину делали операцию на глазе – опубликовано фото с клиники

Сергея Бабкина прооперировали / instagram.com/babkin_official