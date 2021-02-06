Сергей Бабкин перенес операцию и показал, как она проходила

Бабкин прооперирован в Австрии. Певец сообщил, что как все прошло.
Украинский певец Сергей Бабкин поделился, что в австрийской клинике ему лазером сделали операцию на "самом сложном" глазе, и показал фотографию, на которой запечатлено, как она проходила.
Исполнитель на своей странице в Instagram поделился, что все прошло превосходно и даже лучше, чем ожидал врач.
Артист добавил, что операцию проводил доктор Анзари – медик, создавший вещество, которое вводят в вену, чтобы лазер определил поврежденные места глаза.
Бабкин подчеркнул, что в Украине такую операцию сделать невозможно.
Исполнитель отметил, что ему 18-19 февраля нужно вернуться в клинику и сделать операцию на втором глазе.
Как Бабкину делали операцию на глазе – опубликовано фото с клиники
- Ранее сообщалось, что у Сергея Бабкина обнаружили редкостное заболевание глаз. Из-за заболевания у певца на 70% упало зрение.
- Для того, чтобы решить проблему со зрением, певец отправился в клинику, которая находится в Вене.
Автор: Екатерина Присяжнюк