Снежана Бабкина рассказала о следующей операции мужа на глазу

Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

Снежана Бабкина рассказала всем поклонникам их семьи о состоянии Сергея, который менее недели назад сделал операцию на одном глазу в Вене.

Сергей Бабкин в январе прошел обследование и обнаружил, что тяжелая болезнь почек дала осложнение на глаза, у него упало зрение на 70%.

Чтобы сделать операцию, ему с женой пришлось лететь в Вену. 5 февраля прошла первая операция - на более "тяжелом" глазе.

Как сообщает Снежана Бабкина в Instagram, вторую операцию они с Сергеем полетят делать 15 февраля.

"Спасибо, Чувствует себя прекрасно. 17-го летим в Вену повторно за вторым глазом и посмотреть, как выздоравливает первый глаз", - написала она в сториз.

Ранее Снежана опубликовала видео с выступления Сергея Бабкина на репетиции Лиги Смеха после операции.

Для того, чтобы решить проблему со зрением, певец отправился в клинику, которая находится в Вене - в Украине оборудование для этой операции устарело, а в России таких операций не делают. В клинику в США трудно добраться в коронавирус и сложно попасть.